“Squadre più debole”: Milan in crisi, Maldini sotto accusa

Lo stop per via del mondiale in Qatar non ha fatto bene a molti club, e tra questi troviamo certamente il Milan, che non sembra riuscire più ad esprimere il proprio gioco.

I rossoneri, infatti, dalla ripresa del campionato a gennaio, hanno collezionato una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte, subendo 14 reti e realizzandone otto. Queste prestazioni hanno ovviamente scosso l’ambiente rossonero, che reputa colpevole sia il tecnico Stefano Pioli che l’intera squadra. In molti, infatti, non sono convinti del mercato fatto in estate, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Fabio Ravezzani: “Squadra più debole”

Ora in molti mettono in dubbio il mercato fatto dalla dirigenza in estate, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Proprio su questo punto si è espresso il giornalista Fabio Ravezzani, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo social. Il giornalista ritiene che con gli addii di Calhanoglu, Kessie e Romagnoli la squadra si sia indebolita, nonostante gli acquisti di De Ketelaere, Vranckx, Thiaw e Origi. Ravezzani ritiene molto pesante anche l’assenza di Ibrahimovic, non più quello di due anni fa visto le poche partite disputate per via degli infortuni. Insomma non un grande momento per il Milan, che è chiamato a dare risposte immediate sul campo a partire dalla delicatissima sfida di domenica nel derby contro l’Inter.