Dumfries alla Juve, ecco la chiave: scambio ‘folle’ con l’Inter

Oltre a questo, però, ci sono club che sono già proiettati al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà dettate dal caso plusvalenze, sta cercando di pianificare la prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Il reparto che la vecchia signora intende rinforzare è la difesa, specialmente per quanto riguarda le vie laterali. A tal proposito, la dirigenza bianconera sembra aver individuato un possibile obiettivo.

La Juventus guarda al futuro: idea Dumfries

Il calciatore che la dirigenza bianconera sta monitorando costantemente è Denzel Dumfries, olandese classe 1996 in forza all'Inter. L'esterno non sta convincendo pienamente in maglia nerazzurra, e per questo motivo potrebbe dire addio in estate. Marotta, qualora la Juventus abbia realmente intenzione di avviare una trattativa, sembrerebbe pronto a chiedere in cambio Fagioli, che piace e non poco a Simone Inzaghi. Questa richiesta, però, difficilmente verrà accolta dalla vecchia signora, che ritiene Fagioli un elemento importantissimo per il centrocampo, sia per il presente che per il futuro.