Leao al PSG in estate, lo ‘scambio’ è pazzesco

L’ossessione del top club per Kylian Mbappé potrebbe portare il PSG a bussare alla porta del Milan per Rafael Leao

In trattativa da mesi col Milan per un rinnovo di contratto che ancora non arriva, Rafael Leao non ha brillato neppure nell’unica vittoria del Milan da quasi un mese e mezzo a questa parte: quella del venerdì sera a San Siro contro il Torino. Il calciatore, che ha anche assaggiato la panchina in due gare consecutive, appare svogliato e poco brillante. Questo non agevola la predisposizione del club rossonero ad accettare le onerose richieste dell’entourage del portoghese, anzi rafforza le speranze delle pretendenti di strappare il cartellino dell’ex Lille al Milan.

Oltre al solito Chelsea, che non molla la presa sul lusitano, nelle ultime ore un’indiscrezione dalla Spagna scuote il mercato attorno al talento rossonero. Ci sarebbe anche il PSG sul calciatore del Milan. Un PSG che sarebbe quasi ‘costretto’ a correre ai ripari partecipando all’asta per Leao a causa del ritorno di fiamma di un certo Real Madrid per il suo gioiello più prezioso, quel Kylian Mbappé che proprio non esce dal mirino del club Merengue.

Mbappé a Madrid, il PSG torna forte su Leao

Già. Le ultime deludenti prestazioni della squadra delle stelle starebbe per far sorgre dei dubbi nell’animo del fenomeno francese. Il Real Madrid ha captato questa situazione e pianifica un nuovo clamoroso assalto al capocannoniere dell’ultimo Mondiale. Se le lusinghe madrilene dovessero far breccia, il PSG ha già in mente il Piano B per non lasciare l’attacco sguarnito di campioni.

Ecco che, per i motivi sopra esposti, il profilo di Rafael Leao sembra perfetto. Il giocatore ha già assaggiato Parigi in tante e documentate gite fuori porta negli anni passati. Le motivazioni sarebbero al massimo: l’idea di giocare con Messi e Neymar – che a quel punto resterebbero certamente a Parigi – potrebbe allettare non poco il calciatore portoghese. Le richieste economiche del Milan per il cartellino dell’attaccante potrebbero essere ‘facilmente’ onorate dal PSG. Tanto più dopo aver incassato N milioni da quella che sarebbe comunque una clamorosa cessione di uno dei giocatori più forti del mondo.