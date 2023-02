‘Litiga’ con Allegri e strizza l’occhio alla Premier: Chiesa fa discutere

L’attaccante italiano, lanciato dal 1′ da Allegri nel match con la Fiorentina, ha discusso col tecnico al momento del cambio

C’era attesa e tanta curiosità domenica sera allo Stadium per vedere all’opera il tridente dei sogni, quello che i tifosi bianconeri aspettavano da inizio anno: Vlahovic assieme a Di Maria e Chiesa. Per un motivo o per l’altro Allegri non aveva mai potuto nemmeno volendo schierare contemporaneamente i tre in campo dall’inizio, anzi: spesso ha dovuto fare a meno di ciascuno di essi per il solito problema degli infortuni.

Nella gara contro la Fiorentina quello che lo stesso tecnico toscano ha definito un esperimento è durato 65′. In successione sono infatti usciti prima il serbo, poi l’argentino ed infine il figlio d’arte. Al momento del cambio – con Paredes che ha preso il suo posto – Federico Chiesa ha avuto un piccolo battibecco proprio con Allegri. All’interno di un rapporto che anche prima del grave infortunio dell’Azzurro non era mai stato idilliaco, le scaramucce di ieri hanno avuto l’effetto di alimentare le voci su un possibile addio a fine stagione del giovane attaccante.

Chiesa incedibile, anzi no: le sirene da Premier e Liga

Dicevamo della scarsa sintonia tra l’allenatore toscano e l’ex Fiorentina, emersa nelle gare dello scorso anno fino allo stop prolugato del calciatore da gennaio 2022 in poi. Chiesa in realtà rappresenterebbe il prototipo del calciatore incedibile per la nuova dirigenza bianconera. Primo, perchè è giovane ed italiano. Secondo, ma non per importanza, per il suo valore intrinseco. Il calciomercato però, si sa, non guarda in faccia a nessuno. Ecco che allora anche un ‘intoccabile’ potrebbe prendere la via dell’addio.

Soprattutto qualora Massimiliano Allegri dovesse essere confermato sulla panchina bianconera, club e soprattutto giocatore potrebbero prendere in considerazione l’idea di una separazione anticipata. Del resto le proposte non mancano: sia dalla Premier –Manchester United e Arsenal in pole – che dalla Liga – con Carlo Ancelotti che farebbe carte false per averlo – i corteggiamenti sono all’ordine del giorno. Lo stesso Chiesa potrebbe sentirsi più che lusingato dalle sirene inglesi e spagnole…