Il futuro di Chiesa passa da Ancelotti: proposta a sorpresa

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta improvvisa per Federico Chiesa: intreccio con Ancelotti

La Juventus deve fare i conti con una situazione a dir poco delicata. Ciò che sta accadendo in campo è strettamente legato all’Inchiesta Prisma.

La recente penalizzazione di ben 15 punti per le plusvalenze fittizie non ha fatto altro che complicare i piani di Massimiliano Allegri che, adesso, dovrà fare di necessità virtù e limitare i danni provando a ribaltare una classifica che spaventa. In tal senso, la prossima sfida in casa della Salernitana pare possa risultare già decisiva per la squadra torinese. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e non è un mistero che sono previste numerose manovre, tra entrate ed uscite, nella prossima sessione estiva. Tra i nomi che possono cambiare aria rimane vivo quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riferito da ‘Defensa Central’ e riportato anche da ‘ElNacional.cat’, il Real Madrid sarebbe chiamato ben presto ad una decisione importante in ottica calciomercato. Sì, perché il Borussia Dortmund avrebbe fatto passi avanti mostrando un grande interesse per il brasiliano Rodrygo che, da come viene riportato, non rientra più nei piani del tecnico di Reggiolo. Il 22enne, valutato intorno ai 70-80 milioni di euro, potrebbe quindi salutare il club spagnolo al termine dell’attuale stagione venendo inserito nell’affare con il club tedesco per Jude Bellingham.

Rodrygo-Juve: dipende da Chiesa

Il Borussia Dortmund intende abbassare le pretese per il suo centrocampista, ricercatissimo da Florentino Perez, proprio in caso di inserimento di Rodrygo.

Attenzione, però, anche alla Juventus. Perchè il quotidiano parla chiaramente di una pista italiana e quella bianconera potrebbe diventare più che concreta. Il Real Madrid, e Ancelotti in primis, stravede per Chiesa al punto che sul piatto potrebbe finire proprio l’attaccante brasiliano. Rodrygo non rientra nei piani del tecnico di Reggiolo e potrebbe dunque finire sul piatto per arrivare all’ex Fiorentina. Situazione dunque in divenire, con Rodrygo reduce fino a questo momento di 29 presenze con i ‘Blancos’, con 9 gol e 6 assist vincenti