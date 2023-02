Intreccio Vlahovic-Icardi: può succedere davvero

Ipotesi Mauro Icardi per il futuro della Juventus: il club bianconero valuta l’ingaggio dell’argentino per l’attacco del futuro

Sta rinascendo Mauro Icardi: l’attaccante argentino ha realizzato quattro gol dall’inizio del nuovo anno e ora torna a far gola a molti club, anche in Italia.

Mauro Icardi potrebbe tornare nel mirino della Juventus: l’attaccante classe ’93 già in passato era finito nel mirino del club bianconero, in particolar modo nel corso del suo periodo all’Inter. Un matrimonio che, però, non si è mai consumato.

Nel 2019, poi, il passaggio al Paris Saint-Germain del centravanti argentino, attualmente in prestito al Galatasaray, in Turchia. Dopo aver superato qualche problema di natura fisica, con l’inizio del nuovo anno Maurito sembra essere rinato, con quattro gol messi a segno nelle ultime cinque partite di campionato.

Calciomercato Juventus, ipotesi Icardi per il post Vlahovic

Un discorso inevitabilmente legato al futuro di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha altri tre anni di contratto con la Juventus che, però, dovrà fare i conti con le tante offerte dall’estero per il classe 2000.

Nel caso in cui in estate dovesse arrivare un’offerte monstre, ovvero tra i settanta e gli ottanta milioni di euro, la Juventus potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di cedere l’ex Fiorentina, per poi fiondarsi su Mauro Icardi (ha un altro anno di contratto col Paris Saint-Germain) per comporre il tandem d’attacco con Milik, già in cantiere in passato.