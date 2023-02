Proposta a sorpresa alla rivale: il Milan resta scottato

Il Milan pianifica le prossime mosse di calciomercato: arrivano, però, brutte notizie per la dirigenza di via Aldo Rossi

Non sono settimane semplici quelle che il Milan di Stefano Pioli. Le recenti prestazioni hanno deluso, compromettendo un cammino stagionale che pareva promettente.

Adesso, in attesa di tornare in campo per il derby contro l’Inter e con la super sfida di Champions League con il Tottenham che incombe, il ‘Diavolo’ non smette di pensare a quello che sarà il futuro della squadra di Pioli. Le attenzioni di Maldini e Massara sono però adesso già rivolte a quelle che saranno le operazioni da portare a termine nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto viene riportato da ‘Uol.com.br‘, il Flamengo si sarebbe interessato ad uno dei nomi che il Milan segue ormai da tempo per l’attacco. Si tratta di Angelo Gabriel, attaccante del Santos per il quale sembrerebbe prospettarsi un grande futuro. Andrès Rueda, presidente del Santos, è disposto ad ascoltare offerte anche dagli eterni rivali del Flamengo per il suo gioiello: vi sarebbero stati dei contatti anche se, al momento, non è stata avanzata una proposta formale per l’ala 18enne in scadenza nell’estate 2024 con la società bianconera. Per Gabriel ci ha già provato il Nottingham Forest che ha proposto un’offerta da 19 milioni di euro: in prestito con obbligo di riscatto.

Angelo Gabriel al Milan: può saltare tutto

Nulla da fare, con l’attaccante che è rimasto in Brasile e che in vista del prossimo giugno può finire dunque anche nelle mire del Flamengo.

Il Milan, che già aveva sondato il terreno per Gabriel, rischia dunque di vedere una concorrenza spietata al termine dell’attuale stagione. I rossoneri cambieranno tanto in vista del prossimo anno e l’attacco sarà con ogni probabilità il reparto che abbraccerà più cambiamenti. Angelo Gabriel resta lì, sul taccuino di Maldini e Massara: adesso, però, l’avvento del Flamengo può compromettere la corsa del ‘Diavolo’ verso il talento brasiliano.