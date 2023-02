Allegri trema 😱, il Bayern Monaco punta lo scambio 🔥

Dopo de Ligt, il Bayern Monaco potrebbe tornare a bussare alla porta della Juventus. La possibile offerta dei bavaresi

“Stiamo parlando, non mi interessa se sia in contatto con altri club oppure no. Il nostro obiettivo è un altro”.

“Benjamin è un giocatore molto importante per noi, mi ha detto che si sente molto bene qui e cercheremo di andare avanti insieme”. Nonostante le recenti dichiarazioni del ds Salihamidzic, rilasciate durante il calciomercato invernale, Benjamin Pavard è sempre più lontano dal Bayern Monaco. Il francese è gradualmente scalato nelle gerarchie di Nagelsmnn e a fine gennaio il club bavarese ha anche piazzato il colpo Cancelo. Il terzino ex Inter e Juve è arrivato in prestito con un’opzione di riscatto altissima, ma ‘delegittima’ ulteriormente il ruolo di Pavard nella rosa dei tedeschi. Il campione del mondo nel 2018, come noto, è già seguito da Juventus e Inter.

Calciomercato Juve, l’assalto del Bayern sfruttando la carta Pavard

Pavard potrebbe così diventare un’importante pedina di scambio per la società tedesca. I bavaresi, nella prossima estate, potrebbero tornare a bussare in casa Juve.

Il Bayern ha sul proprio taccuino anche il nome di Danilo, e nel prossimo calciomercato estivo potrebbe tornare alla carica sfruttando il cartellino di Pavard. Tuttavia, al netto dell’interesse per il francese, la dirigenza della Juventus ha in cima alla lista delle priorità il rinnovo del brasiliano e non ha alcuna intenzione di privarsene. Servirà un’offerta irrinunciabile per convincere il club bianconero.