Bianconeri su Mourinho, spunta la concorrenza ‘galattica’

Il futuro dello Special One è un’incognita: sul tecnico piombano la nuova big del calcio inglese e una vecchia conoscenza

“Se vogliono parlare con me a giugno, a campionato finito, mi sembra un po’ tardi… Io non mi aspetto nulla, loro invece sanno cosa aspettarsi da me, nessuno a Trigoria lavora più del sottoscritto“. Parole e musica di José Mourinho, intercettato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’importante match di Europa League contro il Salisburgo.

Le considerazioni del tecnico si prestano a diverse interpretazioni, ma quel che appare chiaro, considerando anche l’accento posto dal lusitano sul fatto di aver rifiutato due offerte di lavoro a gennaio, è che il futuro di Mourinho è tutto da scrivere. Sullo Special One nelle ultime settimane è piombato un club di Premier che sta disputando una stagione eccezionale. In piena corsa per il quarto posto, e con un budget per gli acquisti sostanzialmente illimitato, la società britannica prova a far tornare il portoghese in Inghilterra. Ma c’è qualcuno, in Spagna, che non sembra essere molto d’accordo con questi programmi.

Revival Florentino, il Real contende Mourinho al Newcastle

Grazie ad una campagna acquisti che qualcuno pensava potesse essere ancor più ‘spendacciona’, il Newcastle di Bin Salman si affaccia con prepotenza nel novero delle big del calcio inglese. L’ottimo lavoro di Eddie Howe alla guida dei Magpies viene però visto come una sorta di compito a termine: per vincere veramente serve un big alla guida tecnica. E chi meglio di José Mourinho potrebbe incarnare questa figura? La società bianconera deve però guardarsi le spalle da una concorrente che in termini di blasone e storia soppianta chiunque. Figuriamoci il Newcastle.

Con l’avventura di Carlo Ancelotti che sembra ormai arrivata al capolinea, Florentino Perez vorrebbe per la seconda volta, dopo il risucito esperimento proprio col tecnico di Reggiolo, provare la carta dell’usato sicuro. Un ritorno dello Special One a Madrid forse non verrebbe salutato con entusiasmo da chi vorrebbe vedere un calcio-champagne, ma l’abitudine al successo del tecnico giallorosso potrebbe essere una garanzia di trofei.