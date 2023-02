Ancelotti soffia il bomber alla Serie A: c’è già il prezzo

Il Real Madrid fa su serio per il nuovo gioiello della Serie A: già fissato il prezzo, le grandi d’Italia tremano

Accantonato per il momento – ma quando c’è di mezzo Florentino Perez non è mai detta l’ultima parola – il sogno Kylian Mbappé, riscontrate le ovvie difficoltà nell’intavolare una trattativa per Jude Bellingham, sul quale sono piombate tutte le big d’Europa, il Real Madrid di Carlo Ancelotti pesca nella nostra Serie A per rifarsi il look.

Considerando che nella prossima stagione Karim Benzema avrà un anno un più sulle spalle, e che Marco Asensio probabilmente lascerà la Casa Blanca a parametro zero, urgono rinforzi sul fronte offensivo. Indiscrezioni in un certo qual modo sensazionalistiche parlano di un interessamente del club merengue per Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen: due profili che però il Napoli ritiene ovviamente incedibili. Altre voci parlano di un pressing che verrà portato alla Juve per Dusan Vlahovic. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions della squadra bianconera. Dalla Spagna l’ultima indicsrezione parla invee di un prossimo corteggiamento per un altro gioiello della Serie A. Uno che , nonostante la sua giovanissima età, varrebbe già 50 milioni.

Hojlund, piomba il Real Madrid

Una velocità mai vista. Una capacità di stare dentro la partita e rendersi decisivo con le sue giocate fuori dal comune, considerando che parliamo di un classe 2003. Rasmus Hojlund sta incantando tifosi ed addetti ai lavori di tutta Italia e non solo. Anche le squadre straniere si sono accorte del talento a disposizione del giovanissimo danese. Che da qualche giorno fa gola anche al Real Madrid.

Il portale iberico ‘Fichajes.net‘ riporta l’indiscrezione sull’interessamento del club spagnolo per l’attaccante dell’Atalanta. La società orobica valuta il giocatore non meno di 50 milioni: un prezzo giustificato oltre che dal valore intrinseco dello scandinavo, anche dalla concorrenza di parecchi club italiani – Inter e Milan su tutti – per il talento. Si prevede dunque l’ennesima plusvalenza da record per il club nerazzurro, che nella scorsa estate aveva comunque sborsato oltre 17 milioni per il fenomeno danese.