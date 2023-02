Follie per Kvara, la super offerta fa tremare Napoli

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe salutare Napoli e la Serie A: offerta irrinunciabile al presidente De Laurentiis

La Serie A sta vedendo un Napoli assoluto dominatore del torneo e lanciatissimo verso quello che sarà il terzo scudetto della storia azzurra.

Un’annata perfetta, da incorniciare, per gli uomini di Spalletti che intendono continuare a stupire anche in ambito europeo. Sassuolo prima e l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht poi, per continuare a dare un segnale forte e dimostrarsi tra le squadre più in forma del momento. Il Napoli, la prossima estate, dovrà però fare i conti con una sessione di calciomercato che rischia di rovinare l’equilibrio dell’undici azzurro. In primo piano Khvicha Kvaratskhelia, vera sorpresa che ha stupito un pò tutti sin dal suo arrivo sotto il Vesuvio. 10 milioni di euro benedetti quelli recapitati alla Dinamo Batumi per portarlo in Campania: in breve tempo, il georgiano ha dimostrato di essere uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Al punto che diverse società starebbero pensando ad un assalto, a partire da giugno. 80 i milioni che De Laurentiis intenderebbe intascare, pur premettendo le resistenze che il presidente del Napoli ha intenzione di porre per tenersi stretto Kvaratskhelia. Attenzione, però, perchè dalla Spagna sono certi: il Real Madrid farà di tutto per regalare il 22enne georgiano a Carlo Ancelotti.

Kvaratskhelia al Real Madrid: lo scenario estivo

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, i ‘Blancos’ sarebbero rimasti impressionati dalle prestazioni di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli.

Un’esplosione che intriga non poco Ancelotti che si aspetta che la dirigenza delle ‘Merengues’ prepari un’offerta importante per convincere il Napoli a cedere la sua stella. Servirà, come detto, un esborso di un certo peso per convincere il patron dei partenopei a dire di sì: il gioiello classe 2001 rimane una priorità per il Real Madrid. Nella sua prima annata con la maglia degli azzurri, Kvaratskhelia ha collezionato 23 presenze tra campionato e coppe, firmando 11 gol e addirittura 14 assist vincenti.