Marotta lo riporta a Milano: tesoretto Inter per la doppia pista

Il club nerazzurro pianifica un grande arrivo per la prossima stagione: ecco le alternative a Kessié, sempre nel mirino

Sebbene per motivi diversi da quelli della grande rivale Juventus, che deve fare i conti con una probabile mancata qualificazione alla Champions League, anche in casa Inter ci si prepara ad una ‘discreta’ rivoluzione tecnica in vista del prossimo anno. La sicura partenza di Milan Skriniar, quella quasi certa di Stefan de Vrij, unita al destino sempre più incerto di Marcelo Brozovic comporteranno delle notevoli variazioni nella rosa dei meneghni. Con conseguenti nuovi profili che la dirigenza vorrebbe accogliere alla Pinetina.

Oltre alla pista Franck Kessié, sempre seguito dai nerazzurri, la società di Viale della Liberazione segue altri due giocatori per cautelarsi soprattutto in caso di addio del metronomo croato. Per uno di questi si tratterebbe di un romantico ritorno nella città del Duomo. Mentre l’altro rappresenterebbe una sorta di ‘scippo posticipato’ al Milan, considerando per quanto tempo il calciatore era stato seguito dai rivali rossoneri.

Marotta fa sul serio: doppio obiettivo Inter

Titolare di un contratto in scadenza nel 2024, già ex nerazzurro grazie alla sua esperienza – preludio al successivo passaggio al Real Madrid – dal 2013 al 2015, Mateo Kovacic potrebbe essere il colpo di ritorno della società meneghina. Il croato avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire nuovamente la maglia dell’Inter, considerando anche che i Blues non sembrano intenzionati a rinnovargli l’accordo contrattuale. Ma c’è anche un’altra pista che stuzzica la fantasia del dirigente ex Juve.

Si tratta di Renato Sanches, l’ex enfamt prodige del calcio portoghese, che sta faticando non poco nella già travagliata stagione del PSG. Il calciatore, seguito dal Milan per tanto tempo, potrebbe lascare Parigi dopo una sola stagione. La valutazione di mercato attuale – 25 milioni – potrebbe addirittura essere abbassata. Soprattutto se il lusitano non dovesse dare un segno tangibile della sua presenza. L’Inter attende fiduciosa. Potendo contare su un tesoretto di mercato che potrebbe essere ancor più ricco in caso di cessione del già citato Marcelo Brozovic.