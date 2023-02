Contatti già avviati: Juve e Milan pianificano il colpo

Uno dei giocatori rivelazione della Serie A è stato messo nel mirino dalle due big: battaglia in vista per il centrocampista

Già impegnati su diversi fronti stranieri – talvolta anche esotici – Juve e Milan non disdegnano nemmeno il mercato italiano, nell’ottica di potersi accaparrare qualche ottimo giocatore magari a prezzi contenuti. Nelle realtà di provincia, o anche in squadre di media classifica, sono emersi quest’anno diversi talenti meritevoli di grande considerazione. Tralasciando in questa sede i due attaccanti dell’Atalanta – Lookman e Hojlund – anche in altri settori del campo le rivelazioni non sono certo mancate.

Oltre ai vari Vicario, Mazzocchi, Baschirotto e compagnia andante, un giocatore briatnnico ha fatto parlar di sè per il suo grande impatto nel campionato italiano. Nonostante l’avvenuto cambio in panchina all’interno de club, il centrocampista ha mantenuto intatto il suo rendimento. Suscitando così l’interesse di Juve e Milan, che già avrrebbero avviato i contatti con la società rossoblù in vista di un possibile affare da completare a luglio.

Ferguson, lotta a due Allegri-Pioli

L’associazione è facile. Così come appare semplice comprendere l’utilità che un profilo come Lewis Ferguson, lo scozzese del Bologna, avrebbe per le due big. I bianconeri sono sempre alle prese col nodo Rabiot: il rinnovo si fa sempre più complicato, e il francese potrebbe lasciare Torino alla fine di questa stagione. Uno dei papabili alla sua sostituzione è proprio il britannico, che ha un valore di mercato di poco inferiore ai 5 milioni di euro.

Anche il Milan però si sarebbe iscritto alla corsa per l’ex Aberdeen, come riporta uno dei portali vicini al club scozzese, l’Aberdeen Live. Giovane – il giocatore ha ancora 23 anni – affamato e non troppo costoso: il profilo perfetto per la politica di mercato ormai battuta da anni dalla società rossonera. Maldini se la dovrà però vedere con la dirigenza bianconera: la calamita Champions League, se la Juve non dovesse disputare la competizione l’anno prossimo, potrebbe essere un punto a favore dei meneghin nella scelta del calciatore.