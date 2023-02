Due per uno 🔥, il big prenderà il posto di Paredes e Rabiot 👀

La dirigenza della Juventus al lavoro in vista del calciomercato estivo: possibile due per uno in caso di addio di Paredes e Rabiot

La Juventus di Massimiliano Allegri riparte da Salerno. I bianconeri sono tornati al successo in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia, ritrovando anche Dusan Vlahovic.

Allegri può guardare al prosieguo di stagione con maggiore serenità , in attesa del rientro dell’ultimo big, Paul Pogba. Nel pre-partita di Salernitana-Juve, Calvo ha smentito le voci sul francese: “Le voci le abbiamo sentite anche noi, ma le smentisco categoricamente. Gli imprevisti ci possono sempre essere, noi lo vediamo allenarsi con entusiasmo e lo aspettiamo in campo”. In bilico a centrocampo, invece, ci sono Adrien Rabiot e Leandro Paredes, il primo in scadenza di contratto e il secondo sempre più lontano dal riscatto a fine stagione.

Sulla lista della Juventus, in entrata, c’è Franck Kessie. “Non ho mai pensato di cederlo. Mi piace molto perché ci dà delle alternative nel corso della partita, è stato molto bravo contro il Ceuta”, ha dichiarato Xavi al termine del calciomercato invernale. Tuttavia, la concorrenza è spietata in blaugrana: “La concorrenza qui è agguerrita. – ha ammesso Xavi – Si sta allenando molto bene, ma è un grande professionista e sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione”.

Calciomercato Juve, nuovo tentativo per Kessie

In estate, in caso di doppio addio di Paredes e soprattutto Rabiot, la Juventus potrebbe fare un tentativo per l’ex Milan.

L’ivoriano, già accostato all’Inter, potrebbe pensare all’addio in estate in caso di scarso impiego anche nella seconda parte di stagione con la maglia blaugrana. Con i soldi risparmiati dagli ingaggi di Paredes e Rabiot, potrebbe così arrivare l’assalto della Juventus. Staremo a vedere.