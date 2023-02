Luis Alberto riprende quota: come può prenderlo il Milan

Lo spagnolo si è rilanciato nell’ultimo periodo ma il suo futuro è segnato: via dalla Lazio in estate. Possibile approdo in rossonero: le ultime

Parlare di rinascita Luis Alberto sarebbe troppo, però diciamo che nell’ultimo periodo lo spagnolo si è rilanciato – per l’ennesima volta – aiutando non poco la Lazio di Sarri. Col quale il rapporto resta molto altalenante. Un feeling, soprattutto tattico, ancora non c’è. E probabilmente non ci sarà mai.

Trent’anni compiuti lo scorso settembre, Luis Alberto è destinato a lasciare la Lazio nella prossima estate. Stavolta per davvero, a maggior ragione se Sarri dovesse proseguire il suo matrimonio con il club biancoceleste. Al momento non ci sono segnali contrari. La Spagna rimane la meta preferita, nella fattispecie il Siviglia che quest’anno sta lottando per evitare la retrocessione.

Non va esclusa del tutto, però, una permanenza in Serie A dello spagnolo. Per lui, infatti, può muoversi il Milan col quale l’entourage del laziale vanta eccellenti rapporti. È lo stesso di capitan Calabria.

Quanto può valere il cartellino? Il contratto scade a giugno 2025, ma Lotito difficilmente potrebbe ottenere più di 15-18 milioni di euro. Maldini potrebbe avvicinarsi a queste cifre inserendo dei bonus e in caso di mancato riscatto del discontinuo Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, Luis Alberto con l’addio di De Ketelaere: ‘carta’ Saelemaekers

In realtà i rossoneri potrebbero tornare all’assalto di Luis Alberto anche qualora dovesse giungere una proposta allettante per Charles De Ketelaere, il grande flop dell’ultimo calciomercato estivo. Il talento belga ha deluso su tutti i fronti, ma in giro per l’Europa – soprattutto in Premier – ha ancora degli estimatori.

Per mettere le mani su Luis Alberto, spendendo anche meno delle cifre sopracitate, la dirigenza milanista potrebbe giocarsi la carta Saelemaekers, esterno ‘gregario’ che Sarri può gradire.