L’Inter esulta due volte: 35 milioni per l’erede di Barella

L’Inter programma la prossima sessione di calciomercato: il futuro di Barella decisivo per il grande colpo

La stagione dell’Inter, dopo alti e bassi, sta prendendo una piega decisamente gradita alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

La vittoria nel derby ha rilanciato i nerazzurri, al secondo posto ma ben lontani dal Napoli. Adesso, le attenzioni della dirigenza meneghina, sono tutte rivolte a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. Perché Beppe Marotta deve fare i conti anche con una situazione economica non proprio rosea: ecco perché, tra entrate e soprattutto uscite, molto potrebbe cambiare. Ed un nome su tutti resta tra le possibili grandi cessioni di giugno: Nicolò Barella. L’ex Cagliari, perno insostituibile per la mediana della ‘Beneamata’, continua ad avere tanti estimatori, soprattutto in Premier League. Il Liverpool di Jurgen Klopp in primis ma non solo: e l’Inter, davanti ad una proposta da almeno 70 milioni di euro, potrebbe acconsentire lasciando partire il gioiello sardo. Si tratterebbe di una plusvalenza importantissima per le casse nerazzurre: Marotta, inoltre, avrebbe già individuato il sostituto che permetterebbe al club di Steven Zhang di investire solo la metà di quanto incassato per rimpiazzare degnamente Barella. Occhi in Ligue 1 ed in particolar modo in casa Monaco, dove il nome di Youssouf Fofana alletta non poco l’Inter. 23 anni, grande fisicità e tecnica ed una titolarità indiscussa con il club monegasco con cui ha accumulato già 30 presenze, con 1 rete ed 1 assist vincente.

Fofana per il post Barella: il piano dell’Inter

Fofana è in scadenza tra meno di un anno e mezzo ma il Monaco ha la facoltà di attivare una clausola che prolungherebbe l’accordo di un’ulteriore stagione. Il club francese acconsentirebbe alla partenza se arrivassero almeno 35 milioni: un budget che corrisponderebbe proprio a quanto Marotta e Ausilio hanno in mente di investire per l’erede dell’ex cagliaritano. Situazione dunque in divenire ma Fofana può diventare più di un’idea tra poche settimane: l’Inter rimane alla finestra.