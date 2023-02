Scambio secco: la Juve fiuta il colpaccio in Serie A

La Juventus all’assalto del gioiello protagonista in Serie A: già pronta l’offerta di scambio per la prossima estate

Dopo tre vittorie di fila ed il mezzo passo falso nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Nantes, la Juventus è pronta a tracciare un piccolo bilancio.

In attesa di conoscere domani sera se il cammino europeo proseguirà, Massimiliano Allegri deve fare i conti con una vera e propria rivoluzione che avverrà con ogni probabilità durante la prossima sessione di calciomercato. Un’estate scoppiettante, all’insegna del cambiamento che, in parte, è già avvenuto. Ai piani alti vi sono nuovi volti ed anche la squadra con ogni probabilità vedrà numerose partenze. Da Rabiot, Cuadrado ed Alex Sandro che rimangono in scadenza il prossimo 30 giugno, passando per le spinose questioni legate al destino di Vlahovic, accostato a diverse grosse realtà del calcio europeo. Ecco quindi che la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si sta già muovendo per portare a casa, a stagione conclusa, alcuni colpi anche in prospettiva. Ed uno dei nomi che alla Juventus piace eccome, viste anche le ottime prestazioni quest’anno con la maglia del Bologna, è quello di Lewis Ferguson. I bianconeri apprezzano il talento scozzese che, arrivato solo pochi mesi fa in Emilia, ha già conquistato tutti con 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia, 3 gol all’attivo e 1235′ in campo. Arrivato dall’Aberdeen per circa 3,5 milioni, adesso la sua valutazione è vicina ai 10 milioni.

Scambio per Ferguson: ecco il sacrificio della Juve

In tal senso, però, la Juventus ha già in mente una proposta di scambio al Bologna per provare a regalare ad Allegri il gioiello classe 1999.

La Juventus, quindi, è pronta a farsi avanti con una nuova proposta di scambio per provare a strappare Lewis Ferguson al Bologna. Ed il nome giusto può essere quello di Andrea Cambiaso. Acquistato dal Genoa nell’estate 2022, il terzino è stato poi girato subito in prestito al Bologna fino al prossimo 30 giugno. Il laterale è diventato in breve tempo uno dei titolarissimi di Thiago Motta al punto che la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe approfittarne con uno scambio alla pari (entrambi valutati circa 10 milioni) con Cambiaso a titolo definitivo in rossoblù. Una proposta che non alletta, però, il Bologna che per lasciar partire Ferguson accetterà solo proposte cash, senza contropartite tecniche.