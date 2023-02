Xavi consuma la vendetta: doppio colpo in casa Inter

Il tecnico blaugrana rompe gli indugi su due giocatori nerazzurri: Xavi ‘stregato’ dal match di Champions contro il Porto

Impegnato stasera nell’affascinante ma difficile return-match contro il Manchester United nel Playoff di Europa League, il tecnico dei blaugrana Xavi forse non ha visto la gara tra Inter e Porto, valevole per gi ottavi di finale di quella Champions dalla quale il Barcellona è stato estromesso proprio per mano dei nerazzurri.

Siamo però abbastanza certi che qualcun abbia riferito all’ex metronomo di Guardiola le prestazioni di due giocatori dell’Inter che sono finiti nel mirino del club blaugrana. Per la verità uno è già sotto attenta osservazione da gennaio. L’altro è una gradita sorpresa. Che potrebbe tornar utile qualora i catalami optassero per una cessione eccellente , con lo scopo di risanare un po’ il bilancio. La ‘vendetta’ per un’eliminazione che ha anche rischiato di far traballare la sua panchina sarebbe così servita. Con 6 mesi di ritardo. Come un piatto freddo, appunto.

Non solo Brozovic, Xavi punta anche Onana

A causa dell’incredibile lite con Edin Dzeko, consumatasi sul finale del primo tempo, il nome di Andre Onana è rimbalzato su tutti i social dalla serata di ieri. In molti si sono però dimenticati – o hanno comunque messo in secondo piano – la grande prestazione del portiere camerunse, decisivo in almeno due occasioni. Certamente tutto questo non è sfuggito agli attenti occhi dei collaboratori di Xavi. Che si sarebbe convinto a portare il doppio assalto.

Oltre all’estremo difensore africano, anche Marcelo Brozovic– subentrato a gara in corso – è sembrato esser tornaro su ottimi livelli. I recenti screzi con un membro dello staff tecnico di Inzaghi hanno certificato il progressivo deterioramento dei rapporti tra il croato e il club meneghino. Già in procinto di essere scambiato con Franck Kessié nella finestra di mercato di gennaio, Brozo potrebbe approdare in Catalogna con lo stesso volo del portiere ex Ajax: un saccheggio in piena regola che farebbe parzialmente felice solo il cassiere di Viale della Liberazione…