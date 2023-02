Clima pesante in casa Inter, l’annuncio sulla posizione di Inzaghi

Dopo la settima sconfitta in campionato,si discute sulla posizione di Simone Inzaghi, che tuttavia secondo qualcuno non sarebbe a rischio

Ancora una caduta inopinata. Ancora una volta una prestazione insufficiente subito dopo una grande partita (quella contro il Porto in Champions League). Era accaduta la stessa cosa dopo Inter-Napoli, quando i nerazzurri furono costretti al pareggio da un Monza che ancora non aveva ingranato tutte le marce della gesitone Palladino. I cali di tensione dell squadra meneghina hanno portato alla settima sconfitta in campionato. Con relativa discussione sul futuro di Simone Inzaghi.

Tra chi accusa il tecnico di non dare gli giusti stimoli alla squadra soprattutto nelle cosiddette ‘gare facili’ – esemplificativo, in tal senso, il ko interno a San Siro contro l’Empoli – e chi ricorda come Inzaghi abbia già vinto tre trofei in 1 anno e mezzo alla guida della Beneamata, si inserisce il pensiero di Cesar Aparecido Rodrigues, ex giocatore di Lazio e Inter, intervenuto ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

Cesar sul destino di Simone Inzaghi dopo Bologna

“Inzaghi è ancora in gioco, ha la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, può arrivare secondo in campionato ed è meglio il secondo posto, calcolando che il Napoli è inarrivabile. C’è ancora la Champions da giocare dove penso l’Inter possa passare. Ancora non si ragiona su un cambiamento, credo aspetteranno per vedere questo finale di stagione come andrà e se un eventuale cambiamento sarà fattibile. Se non riescono ad andare avanti a fare le cose come andrebbero fatte a causa di questi malumori, allora si ragionerà“.

Il brasiliano ha poi parlato nello specifico di alcune situazioni che avrebbero portato a questo stato di cose. Con l’Inter molto lontana dall’avvicinare il Napoli in classifica. “Ho sentito parole su Skriniar, su Lukaku, ma non c’è stata una gestione stabilissima. Questo non giustifica le prestazioni in campo. Se sai che un giocatore vuole andare via e non rinnova perché gli dai la fascia da capitano? Perchè mi rappresenta uno che non vuole restare? Queste sono dinamiche importanti in uno spogliatoio. Questo sicuramente destabilizza. Sono dinamiche da curare perchè sennò creano altri problemi. Tanti particolari che messi insieme destabilizzano. Lo stesso Simone Inzaghi che ha ammesso di far sì che i giocatori si concentrino. Non ci siamo, è difficile da accettare. Prima Skriniar che non rinnova,poi torna Lukaku che non sta benissimo. Perdi lo Scudetto ma vinci la Supercoppa: troppo altalenante per riuscire a dare una valutazione, da una società del genere ci si aspetta di più“, ha concluso l’ex giocatore.