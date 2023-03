Torna subito in Italia, Inzaghi lancia la sfida a Pioli

L’ex giocatore della Fiorentina potrebbe tornare in Serie A dopo un solo anno all’estero: le milanesi se lo contendono

A volte ritornano. Non è infrequente vedere alcuni giocatori lasciare la Serie A – perchè attratti da altri progetti tecnici o perhè lusingati da ricchi contratti – per poi farvi ritorno dopo un solo anno. L’esempio di Romelu Lukaku è, in tal senso, fin troppo esemplificativo.

Sempre a proposito di Inter, la società meneghina potrebbe battagliare col Milan in vista del possibile approdo di un calciatore già visto in Italia con le maglie di Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Lasciato abbastanza bruscamente il nostro campionato – celebri i dissidi col presidente viola Commissso, a capo dell’ultimo club di A nel quale ha militato l’uruguaiano – il centrocampista è ora ambìto dalle due milanesi. Che sognano il colpo low cost contando sulle motivazioni del giocatore.

Inter e Milan, tentazione Lucas Torreira

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, Lucas Torreira potrebbe lasciare Istanbul e il Galatasaray dopo una sola stagione dal suo arrivo. La poca visibilità internazionale del pur ambizioso club – che a gennaio ha anche tesserato Nicolò Zaniolo – avrebbe fatto cambiare idea al calciatore sull’idea di restare fino al 2026 – tale è la durata del contratto – in giallorosso.

Già accostato ad alcuni club italiani nella scorsa primavera, Torreira è ora nel mirino delle due squadre di Milano. Il motivo è molto semplice. Tra le fila rossonere un certo Ismael Bennacer non ha ancora rinnovato il suo accordo in scadenza a giugno 2024. Nell’Inter invece, la sempre più intricata situazione legata alla permanenza di Marcelo Brozovic potrebbe convincere Beppe Marotta a pescare proprio in Turchia l’erede del metronomo croato. Se il centrocampista dovesse arrivare a chiedere la cessione, Milan ed Inter sarebbero in prima fila per il suo acquisto.