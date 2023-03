Obiettivo Roma-Juve, quando si decide il destino di Mourinho

Il tecnico portoghese, ascoltato mercoledì dalla Procura, attende di conoscere l’esito del ricorso presentato dalla Roma

Come se non bastasse il già clamoroso risultato del campo, che ha visto la Cremonese battere la più quotata Roma strappando così il primo successo in Serie A della stagione, il post partita dello Zini si è fatto rovente in seguito alle dichiarazioni del tecnico giallorosso José Mourinho. L’allenatore lusitano aveva sostanzialmente accusato il quarto uomo Serra di averlo fatto espellere dall’arbitro Piccinini, riferendo poi delle cose non vere quando interpellato dal tecnico.

La questione è ormai arcinota. La Procura Federale ha aperto un’inchiesta che deve determinare se effettivamente ci sono stati degli insulti rivolti dal quarto ufficiale di gara al tecnico lusitano. E se quindi la sua espulsione, che poi ha determinato due giornate di squalifica, possa essere annullata. Questo è quello che spera la società giallorossa. Che ha presentato uffiicialmente ricorso dopo che, nella giornata precedente, Mourinho era stato ascoltato in merito ai fatti dalla stessa Procura.

Caso Mourinho-Serra, c’è la data della sentenza

L’obiettivo del club capitolino, e dello stesso Mourinho, è quello di ottenere l’annullamento totale delle due giornate di squalifica comminate allo Special One. La sfida con la Juve è ormai alle porte, e l’allenatore vorrebbe essere in panchina alla guida della squadra per un match che odora di scontro diretto per la Champions League.

I tifosi giallorossi, nonchè il protagonista della vicenda, devono attendere solo fino a sabato mattina alle 11 per sapere se la Procura disporrà l’accoglimento del ricorso. L’udienza nella quale verrà comunicata la decisione finale è stata fissata infatti per il 4 marzo. Appena un giorno prima della sfida dell’Olimpico tra giallorossi e bianconeri.