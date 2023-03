Caso Serra-Mourinho, la Procura Federale ha ascoltato il tecnico

Dopo le accuse dello Special One a Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma, il tecnico è stato ascoltato in Procura

La miccia, poi diventata nel giro di appena 48 ore un incendio vero e proprio, era stata lanciata da José Mourinho in persona: “Il quarto uomo Serra ha detto a Piccinini di espellermi ma non è stato onesto e non ha detto cosa mi ha detto e come me l’ha detto: parole ingiustificabili. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma come uomo non lo rispetto“. Parole e musica dello Special One ai microfoni di DAZN nel dopo gara dello Zini di Cremona.

L’espulsione comminata sul campo ha comportato due giornate di squalifica al tecnico portoghese, con la successiva apertura, da parte della Procura FIGC, di un’inchiesta che dovrebbe determinare quanto accaduto. In attesa che la società giallorossa presenti ufficialmnete il ricorso avverso lo stop di due turni a Mourinho, lo stesso allenatore oggi ha avuto un incontro ravvicnato con le istituzioni sportive.

Il caso Serra-Mourinho finisce in Procura

Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 18:30, lo Special One è stato infatti ascoltato dalla Procura Federale, che non ha voluto perdere tempo, muovendo subito i primi passi. L’audizione dell’allenatore è durata circa 1 ora, come riferito da Calciomercato.it.

All’uscita dall’incontro con la Procura Mourinho non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Silenzio istituzionale anche dalla società Roma, che non ha ancora presentato in via ufficiale il suo ricorso sulla squalifica del tecnico. Nei prossimi giorni – o forse già nelle prossime ore – seguiranno tutti gli aggiornamenti del caso.