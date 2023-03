Futuro in Premier, la firma è UFFICIALE: svolta Juventus

Svolta ufficiale per uno dei big che da tempo è finito al centro dei desideri del top club di Premier League: così cambia tutto



Saranno due settimane di fuoco quelle che attendono la Juventus di Massimiliano Allegri. La super sfida contro la Roma, che non avrà Mourinho squalificato. Ma non solo.

Perchè il doppio confronto con il Friburgo potrebbe regalare alla ‘Vecchia Signora’ l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Un obiettivo concreto, tangibile e decisamente alla portata di una Juventus che dopo un periodo buio ha saputo riprendersi macinando punti e buone prestazioni. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è straordinariamente breve e la dirigenza torinese è già al lavoro per quelli che saranno i cambiamenti previsti in vista della prossima stagione. Un’estate all’insegna della rivoluzione, con diversi volti noti che saluteranno il club piemontese. Da Cuadrado, Rabiot ed Alex Sandro che in scadenza a giugno non dovrebbero rinnovare, fino alle sorprese in attacco dove Vlahovic e Chiesa continuano ad essere seguiti dai maggiori club d’Europa. Attenzione massima, però, anche negli altri reparti. In difesa, infatti, il rischio di perdere uno dei pupilli di Massimiliano Allegri sembrava concreto. Perchè il Manchester United, anche lui in piena ricostruzione con l’ambizione di regalare una rosa da vertice a ten Hag, ha messo da tempo nel mirino uno dei pilastri della Juventus.

Niente Manchester United: Danilo rinnova, è UFFICIALE

Si tratta del brasiliano Danilo, terzino destro ma spesso impiegato da centrale difensivo con ottimi risultati. E l’esperienza del 31enne ex Manchester City è un fattore che avrebbe fatto comodo anche ai ‘Red Devils’.

Al punto che l’amico e connazionale Casemiro ha pensato di chiamarlo, allettandolo con il trasferimento all’Old Trafford, ad un anno dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’. La Juventus, in tal senso, ha deciso di rispondere per le rime con una decisione ufficiale. Danilo era e rimane una priorità della società bianconera che ha da poche ore annunciato il rinnovo del difensore verdeoro, fino al 30 giugno 2025. 33 le presenze stagionali di Danilo con la maglia della Juventus, con 3 gol e 3 assist vincenti in 2862′ accumulati tra campionato e coppe. Numeri che non fanno altro che confermare l’incedibilità di Danilo, destinato a rimanere alla corte di Massimiliano Allegri dopo aver siglato ufficialmente un nuovo contratto.