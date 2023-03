Gioiello dal Brasile, Pioli gongola: firma a zero

Il Milan è già proiettato al futuro: in estate può arrivare gratis un talento verdeoro alla corte di Stefano Pioli

Il buon momento del Milan è coinciso con la netta vittoria in casa contro l’Atalanta. I rossoneri vivono quindi una situazione di classifica decisamente positiva, rispetto ad alcune settimane fa.

L’ipotesi di lottare ancora per lo scudetto è un’utopia, il Napoli è lanciato verso il terzo tricolore della sua storia e al ‘Diavolo’ resta solo la possibilità di chiudere al meglio la stagione cercando di avanzare anche in Champions League. Manca meno di una settimana a Tottenham-Milan, vero spartiacque per la stagione degli uomini di Pioli, che dirà tanto anche dal punto di vista economico. Gli introiti della Champions League incideranno, non poco, sulla prossima campagna acquisti. Ed il calciomercato estivo del Milan sarà totale, in ogni reparto, con l’intenzione di colmare le lacune che hanno limitato i rossoneri in questa stagione. Dalla difesa che ha scoperto Thiaw ma che potrebbe vedere gli addii di Kjaer e Gabbia, passando per il centrocampo desideroso di incorporare nuovi innesti di peso al fianco di Bennacer e Tonali. Attenzione all’attacco, a partire dalla trequarti dove De Ketelaere ha deluso su ogni fronte e servirà quindi intervenire con decisione. Il belga, con ogni probabilità resterà ancora in quel di Milanello anche se il club di via Aldo Rossi non intende farsi sfuggire le occasioni giuste in quella zona del campo.

Scommessa verdeoro, Maldini ci prova: colpo ‘gratis’

Una potrebbe arrivare direttamente dal Brasile, dove il Milan negli anni ha pescato gioielli come Kakà e Pato, solo per citarne due. Una tradizione consolidata nel tempo ed accantonata da qualche anno.

Adesso, però, la possibile firma a zero del fantasista dell’Atletico Mineiro potrebbe allettare non poco il Milan. Fari puntati su Rubens, trequartista di 21 anni che lascerà i brasiliani a scadenza durante l’estate. 4 presenze e 271’ in campo per il classe 2001 che, tuttavia, è andato a segno una sola volta firmando anche un assist. Maldini potrebbe quindi scommettere su di lui, a zero, indipendentemente dalle scelte del club su Brahim Diaz e lo stesso De Ketelaere. Rubens, mancino, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atletico Mineiro con cui non dovrebbe rinnovare, da qui a giugno.