Rinnova a sorpresa e fa felice Marotta: colpo gratis in arrivo

Il rinnovo del veterano spiana la strada all’Inter nella corsa al giocatore: Marotta può piazzare il colpo a zero

Rivali da sempre sul campo, spesso protagoniste di battaglie anche in sede di mercato, per una volta Juve e Inter si aiutano a vicenda. Ovviamente in modo del tutto involontario. Si dà il caso infatti che un giocatore in scadenza di contratto, seguito da entrambi i club, probabilmente verrà mollato dai bianconeri. Il motivo è semplice: è in dirittura d’arrivo il rinnovo di un calciatore, già in forza alla Juve, che così chiude la porta al possibile nuovo arrivo. Lasciando di fatto campo libero ai nerazzurri.

Beppe Marotta avrà accolto infatti con piacere la notizia del rinnovo di Alex Sandro col club piemontese. Per tutta l’estate, e anche per buona parte della stagione in corso di svolgimento, si pensava che la Vecchia Signora necessitasse di un innesto titolare sulal corsia di sinistra. Il brasiliano invece un po’ a sorpresa è tornato su livelli che gli hanno garantito la fiducia dello staff tecnico. Il prolungamento del contratto in scadenza a giugno acconententa le esigenze dei bianconeri. Che così si dovrebber ritirare dalla corsa per l’acquisto di un parametro zero che faceva gola anche ai meneghini.

Alex Sandro resta alla Juve, via libera per l’Inter

Il profilo di Alex Grimaldo, laterale spagnolo in forza al Benfica, è stato per mesi l’oggetto del desiderio della Juve. La conferma del veterano verdeoro cambia però le carte in tavola: l’Inter è ora favorita nella corsa al calciatore, che pare ormai certo dell’addio al suo club.

Dopo aver vagliato diversi altri calciatori per un ruolo che molto probabilmente non sarà di Robin Gosens, che sembra destinato all’addio, i nerazzurri possono ora puntare con decisione sull’iberico. La concorrenza non manca, dato che parliamo di un profilo di alto valore e per di più senza costi legati al cartellino. Il pressing di Marotta però, che dura ormai da mesi, potrebbe venir premiato nel prossimo calciomercato estivo…