Tottenham-Milan, Pioli senza paura: “Non ci potranno sorprendere”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions, contro il Tottenham di Conte

Reduce dalla sconfitta del ‘Franchi’, che ha complicato non poco il cammino del Milan per un piazzamento tra le prime 4 in campionato, l’undici rossonero si appresta ad affrontare una delle gare più importanti della stagione. A Londra, mercoledì sera, andrà infatti in scena il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Tottenham di Antonio Conte e la formazione meneghina.

Alla vigilia di una sfida la cui centralità, per l’annata rossonera, è insita in ciò che è in ballo – chi passa approda ai quarti di finale della competizione – Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole.

Verso Tottenham-Milan, Pioli lancia la sfida a Conte

“Mi piacerebbe credere veramente che ci siano partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara. Passare il turno significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita… Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa, conosciamo i nostri avversari. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto le nostre prove dove poi vogliamo avere dei riscontri in partita domani“, ha esordito Pioli.

“Il Tottenham è una squadra che ha degli atteggiamenti e dei numeri diversi, in positivo, nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta. Abbiamo analizzato molto bene le loro partite casalinghe: possono essere più aggressivi rispetto a come lo sono stati a Milano, più intensi, più energici. Non ci potranno sorprendere su questo perché li conosciamo“, ha continuato. “Come noi abbiamo sicuramente acquisito energia dai tifosi in uno stadio fantastico come quello di San Siro, così faranno anche loro domani. Però ci saranno anche i nostri di tifosi e si faranno sentire. Dipende dal nostro atteggiamento, dal nostro approccio alla gara, che dovrà essere forte e intenso, perché ci aspettiamo che i nostri avversari lo faranno“, ha concluso.