Milan, in dubbio per la Champions: Pioli in emergenza

Il Milan dovrà dimenticare in fretta la sconfitta di Firenze, ma continuano i problemi per Stefano Pioli: oggi non si è allenato in vista della Champions

I rossoneri scenderanno in campo a Londra contro il Tottenham mercoledì sera per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League. A San Siro all’andata il Milan ha superato di misura gli Spurs grazie alla rete di Brahim Diaz. Ancora in dubbio la presenza dello spagnolo che ha saltato la trasferta di Franchi per una distorsione al ginocchio.

Il Milan dovrà così ricaricare le pile per dare il massimo contro la formazione guidata da Antonio Conte. L’obiettivo dei rossoneri è quello di passare il turno volando ai quarti di finale di Champions League, ma non sarà facile l’impresa a Londra. Oggi non si è allenato l’attaccante francese, Olivier Giroud, che cercherà di smaltire nelle prossime ore l’attacco influenzale. Già domenica non si è presentato al centro sportivo rossonero per riposare in vista della delicata sfida europea. Stefano Pioli non ha ancora in mente l’undici iniziale che scenderà in campo contro il Tottenham: scalpitano Origi e Rebic che vorrebbero conquistare un posto da titolare. Problemi a non finire in casa rossonera che vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma nelle ultime settimane sono arrivate numerose sconfitte.