Occhi aperti sulla Juve: Inzaghi e Pioli studiano il colpo

La gara di Europa League tra Juve e Friburgo potrebbe essere l’occasione per Inter e Milan per visionare un profilo

Al netto degli impegni nella coppa più prestigiosa – il Milan ha già staccato il pass per i quarti di Champions League, mentre l’Inter sarà impegnata ad Oporto martedì sera – le due milanesi tengono gli occhi bene aperti sulle possibili occasioni di mercato che la stagione in corso è in grado di offrire.

La gara di Europa League tra Juventus e Friburgo, in programma giovedì sera. potrebbe fornire un ottimo spunto per le dirigenze delle due squadre milanesi. Già perchè nella compagine tedesca gioca un giovane profilo, classe 2002, già nel taccuino delle due rivali cittadine. L’impegno europeo dei bianconeri potrebbe rappresentare un banco di prova importante per verificare i progressi del gicatre transalpino.

Friburgo-Juventus, Marotta e Maldini spettatori interessati

L’oggetto del desiderio di nerazzurri e rossoneri è Kiliann Sildillia, terzino destro – ma all’occorrenza impiegabile anche come difensire centrale – del Friburgo, già visto all’opera nella gara d’andata, dove è stato impiegato per 90′.

Il valore di mercato del francese è già pari a 9 milioni di euro, con un trend destinato a salire. Il contratto in scadenza a giugno 2024, e ancora non oggetto di trattative per il rinnovo, autorizza Marotta e Maldini a sognare in grande: il colpo ‘verde’, in linea con le esigenze dei due club, è possibile.