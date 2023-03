E’ già derby Inter-Milan: anche Spalletti incassa il no

Luciano Spalletti si gode la qualificazione ai quarti di Champions League con il Napoli: assalto al centrocampista di talento, derby con Inter e Milan

Novità importanti in casa Napoli per programmare il prossimo futuro, ma prima c’è da completare l’opera Scudetto. La compagine azzurra, guidata magistralmente da Luciano Spalletti, continua a dare spettacolo anche in Champions League superando l’ostacolo Francoforte e qualificandosi ai quarti della massima competizione europea per la prima volta della storia.

Un risultato davvero prestigioso per Osimhen e compagni che continuano a regalare gol e spettacolo allo Stadio Maradona. Ora in campionato ci sarà la sfida contro il Torino targato Ivan Juric che cercherà di avvicinarsi alla zona Europa. Proprio all’interno della rosa della squadra granata c’è un giocatore che sta attirando gli interessi del Napoli e delle big milanesi, Milan e Inter. Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, è stato protagonista di una stagione entusiasmante sotto la gestione dell’allenatore croato. Si è messo in mostra con la maglia dell’Empoli per poi essere prelevato dal Torino: qualche infortunio di troppo ha bloccato il suo percorso di crescita, ma Ricci è già pronto per la Nazionale del Ct Roberto Mancini. A centrocampo per il selezionatore italiano c’è l’imbarazzo della scelta e difficilmente potrà ritagliarsi al momento uno spazio.

Torino, Ricci piace alle big della Serie A

Il suo futuro resta più roseo che mai con lo stesso centrocampista del Torino che piace a diversi top club d’Italia. Su tutti il Napoli, ma attenzione anche al derby tutto milanese. Novità importanti in vista della prossima stagione con Samuele Ricci pronto anche a dire subito addio ai granata per un nuovo salto di qualità della sua carriera.

Centrocampista totale che abbina un’ottima qualità ad una buona quantità: Juric l’ha plasmato in una mediana a due riuscendo così a tenere botta andando uomo contro uomo con i suoi avversari temibili. Samuele Ricci è pronto per il grande salto in Serie A.