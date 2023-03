Incanta in Europa, Allegri sogna il colpo: concorrenza dalla Premier

Le gare di Europa League hanno confermato il valore del difensore, per il quale è imminente una battaglia di mercato

Tra le maggiori sorprese della tre giorni europea tra Champions, Europa e Conference League, spicca certamente la clamorosa eliminazione dell’Arsenal capolista in Premier League. Lo Sporting CP, dopo aver pareggiato tra le mura amiche, ha resistito agli assalti dei Gunners all’Emirates, strappando poi la qualificazione ai calci di rigore.

Non ha invece fallito l’obiettivo quarti, sempre nella stessa competizione, la Juve di Max Allegri, che ora dovrà affrontare, nel prossimo turno, proprio la compagine lusitana. L’occasione sarà propizia per vedere da vicino uno dei gioielli della formazione di Lisbona. Parliamo di un classe 2001 che ha già destato l’attenzione, oltre che della Vecchia Signora, anche di parecchi club di Premier League.

Gonçalo Inacio alla prova Juve: Allegri studia il colpaccio

L’osservato speciale del doppio confronto europeo tra bianconeri e biancoverdi sarà Gonçalo Inacio, il difensore centrale con il contratto in scadenza nel 2026. Con un valore di mercato che già sfiora i 30 milioni, il prospetto fa parte di quella nuova generazione del calcio portoghese che ha già sfornto talenti del valore di Rafa Leao, o Gonçalo Ramos, tanto per citarne solo un paio.

Le due grandi prestazioni messe in campo contro la capoclassiifca del campionato più competitivo del mondo ha fatto sì che non solo lo stesso Arsenal, ma anche altri club inglesi abbiano inziato a seguire con attenzione i progressi del gi0vane calciatore. Pronto a raccogliere l’eredità di un certo Pepe nella Nazionale maggiore, Inacio è pronto per una nuova avventura. Per la Juve si tratta di battagliare a suon di milioni con le sonanti sterline della Premier League, nella speranza che l’obiettivo di mercato non dia intanto dei dispiaceri nell’immediato. Troppo importante, per Allegri e soci, fare strada in Europa League.