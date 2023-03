Scambio con Dumfries, arriva il sostituto di Skriniar: c’è la conferma

L’Inter continua a monitorare occasioni di calciomercato per rinforzare la rosa nerazzurra. Può partire anche Dumfries, pronto lo scambio da urlo

La dirigenza nerazzurra dovrà rinforzare il reparto difensivo visto che in estate ci sarà l’addio ufficiale di Milan Skriniar. Il centrale slovacco dell’Inter si è accordato già con il PSG andando via a parametro zero. Il rinnovo è saltato proprio negli ultimi mesi: ora andrà a giocare nella compagine parigina per contribuire ai successi diventando compagno di squadra di Messi, Neymar e Mbappe.

In estate potrebbe dire addio anche il laterale olandese, Denzel Dumfries, che è tornato ad essere titolare sotto la gestione di Simone Inzaghi che gli ha preferito a lungo Darmian sulla corsia destra. Già in passato il giocatore dell’Inter è stato vicinissimo all’addio, ma alla fine non è arrivata la cessione. Ora le dinamiche potrebbero cambiare con uno scambio da urlo in Premier League. Come svelato dal portale “FootballInsider247” il Manchester United sarebbe pronta a cedere il centrale Victor Lindelof in cambio dell’olandese dell’Inter che non farebbe più parte del progetto dei nerazzurri.

Inter, scambio che accontenta tutti: Dumfries verso Manchester

Già a gennaio il manager dei Red Devils, Erik ten Hag, ha provato a convincere il suo connazionale: in estate proverà l’assalto decisivo per il laterale destro dell’Inter.

A sua volta l’Inter è molto interessata a Lindelof: nelle ultime settimane la dirigenza milanese è alla ricerca di un nuovo centrale per sostituire alla grande Milan Skriniar che ha già firmato con il PSG. Lo scambio al momento sembra una possibilità reale che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. Con l’arrivo di ten Hag a Manchester, il centrale svedese ha avuto sempre meno spazio pensando subito all’addio che potrebbe concretizzarsi in estate. Novità importanti nei prossimi mesi con il possibile addio di Dumfries, che è stato vicinissimo anche al Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.