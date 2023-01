Maxi scambio dall’Inghilterra per Dumfries: la risposta dell’Inter

Il Chelsea di Graham Potter potrebbe proporre un maxi scambio all’Inter per Denzel Dumfries in questi ultimi giorni: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione fatta di qualche alto, ma soprattutto molti bassi. I nerazzurri, che soltanto poco più di una settimana fa battevano il Milan in occasione della finalissima di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, nella serata di lunedì sono stati fermati in casa dall’Empoli di Paolo Zanetti.

Una sconfitta decisamente pesante per la Beneamata di Inzaghi che, con questo zero in classifica, ha portato addirittura a sei il numero delle partite perse nel girone d’andata. Un ruolino di marcia terribile che riporta i tifosi con la mente all’ultima stagione davvero oscura della storia recente dell’Inter: ovvero quella del 2016/2017 con diversi cambi in panchina da De Boer a Pioli fino al traghettatore finale Stefano Vecchi dalla Primavera. Un momento che i tifosi nerazzurri non vogliono rivivere, ma che, viste le difficoltà in sede di calciomercato, potrebbero riaffrontare. Sì perché l’Inter ha bisogno di soldi e di cedere e sulla lista dei giocatori in partenza c’è anche il nome di Denzel Dumfries, esterno destro olandese nel mirino del Chelsea di Graham Potter, club con il quale la società meneghina ha ottimi uffici in virtù anche degli affari Lukaku e Casadei.

Maxi scambio dal Chelsea per Dumfries: ecco la risposta dell’Inter

Il Chelsea, per provare a convincere l’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, potrebbe mettere sul piatto i profili di due giocatori un po’ ai margini del progetto tecnico: stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek ed Hakim Ziyech, valutati rispettivamente 25 e 20 milioni di euro.

Due cartellini per uno in questa ipotesi di maxi scambio che non scalda particolarmente l’Inter per diversi motivi a partire dall’ingaggio, elevato dei due elementi, fino ad arrivare alla loro collocazione tattica, in particolare per il marocchino.