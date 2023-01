Scambio col gioiello, Allegri ha trovato l’erede di Chiellini

La Juve potrebbe finalmente aver trovato l’erede di Giorgio Chiellini al centro della difesa: per il suo arrivo serve però un sacrificio

Il suo addio ha coinciso con le prime imbarcate, soprattutto in campo europeo, della squadra bianconera. Oltre ad essere (stato) innegabilmente un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, Giorgio Chiellini era un’importante risorsa tecnica. Quasi imprescindibile, nonostante le 38 primavere già sulle spalle al momento dell’addio alla Juve.

La dirigenza bianconera già nella scorsa estate si era mossa a caccia del possibile sostituto di ‘Chiello‘. Impresa ardua, sia perchè trovare uno come il toscano è davvero difficile, sia perchè la carenza di centrali difensivi mancini è una realtà con la quale tutti devono fare i conti. Era stato corteggiato Josko Gvardiol, certo, ma la valutazione monstre aveva fatto subito indietreggiare la Juve. Era stato fatto il nome di Evan Ndicka dell’Eintracht, oltretutto in scadenza di contratto a giugno, ma la concorrenza – anche italiana – è molto agguerrita. Ecco che allora un nuovo profilo potrebbe affacciarsi dalle parti della Continassa. Un giocatore per il quale i bianconeri sono disposti a sacrificare anche un gioiello proveniente dalla squadra Under 23.

Juve su Pavlovic, anche Aké nell’affare

Con già tre presenze nell’attuale stagione di Serie A, Marley Aké sta confermando quanto di buono si è sempre detto nei suoi confronti. Classe 2001, con una buona esperienza nella Juve Next Gen e arricchitosi dalle tante convocazioni nella prima squadra, il giovane potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio in vista del possibile arrivo del tanto agognato centrale difensivo di piede mancino. Che ora andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera è Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo con un contratto in scadenza addirittura nel 2027. Il club austriaco ha però dimostrato nel tempo di non avere preclusioni nel cedere i suoi talenti: basta presentarsi con l’offerta giusta. La Juve, inserendo Aké nell’affare, conta di abbassare l’esborso cash necessario per l’arrivo di Pavlovic. In ogni caso con tutta probabilità saranno comunque necessari per lo meno 10-15 milioni di euro.