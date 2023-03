Conte al Milan: subito altro tradimento all’Inter

Antonio Conte è pronto a tornare in Italia: suggestione Milan con il possibile colpo ‘tradimento’ in casa Inter. Ormai ci siamo per la rivoluzione

Nelle prossime ore il Tottenham potrebbe comunicare l’esonero ad Antonio Conte. Nelle ultime settimane ci sono state numerose polemiche, soprattutto dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League proprio contro il Milan. Ora la società rossonera potrebbe pensare proprio a lui per affidargli la panchina in caso di delusione totale con Stefano Pioli.

Ancora una sconfitta per l’allenatore del Milan, che ora dovrà pensare alle tre sfide ad aprile contro il Napoli (due in Champions League e una in Serie A). Tutto si deciderà ad aprile: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Stefano Pioli andrà via nonostante abbia un contratto già firmato. Anche Maldini e Massara potrebbero rischiare, ma tutto sarà deciso dai prossimi risultati che riuscirà a collezionare l’allenatore dei rossoneri. Antonio Conte è pronto a tornare protagonista in Serie A dopo lo Scudetto vinto alla guida dell’Inter, ma è possibile un colpo ‘tradimento’ proprio in casa nerazzurra.

Milan, Conte punta tutto su Brozovic: la pazza idea

Nelle ultime settimane Simone Inzaghi ha recuperato Marcelo Brozovic, ma spesso il centrocampista croato parte della panchina. Lo stesso allenatore dell’Inter gli preferisce in regia anche Hakan Calhanoglu, che è stato posizionato lì durante la sua assenza prolungata. Il suo contratto scadrà nel giugno 2026, ma in estate potrebbe arrivare anche l’addio decisivo.

Marcelo Brozovic potrebbe così essere il faro del centrocampo del futuro di Antonio Conte pronto anche a sedersi sulla panchina del Milan. Si tratta soltanto di una pazza idea: a breve arriverà il suo esonero al Tottenham per poi fare ritorno in Italia per avvicinarsi alla sua famiglia che non l’ha seguito a Londra. Un ritorno al passato a Milano, questa volta per sposare il progetto dei rossoneri.