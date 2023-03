Scambio con soldi, la big di Premier all’assalto di Maignan

Il portiere rossonero fa gola in Premier League: la big riparte all’assalto mettendo sul piatto uno scambio con cash

Protagonista di un campionato anonimo, lontana ben 11 punti – sebbene con una gara in meno – rispetto al quarto posto utile per approdare in Champions, la big più spendacciona del calcio inglese non è mai sazia sul fronte della campagna acquisti.

Dopo aver speso oltre 500 milioni tra la sessione estiva e quella invernale, il club di Todd Boehly non ha nemmeno lontanamente raggiunto gli obiettivi prefissati. La squadra fatica ad ingranare, i tanti campioni in campo sembrano non legare tecnicamente tra loro, e così la soluzione è sempre la stessa: rivolgersi al mercato. Sistemate sostanzialmente tutte le zone di campo dove agiscono i giocatori di movimento, il Chelsea vuole proteggere la sua difesa con un colpo top in mezzo ai pali. E chi meglio di Mike Maignan potrebbe assolvere tale funzione? La strategia dei Blues è chiara: il Milan è chiamato a dare una risposta all’ennesimo assalto.

Il Chelsea ci riprova: Mendy e soldi sul piatto

Fermo dal 27 dicembre dello scorso anno per un infortunio alla spalla, Edouard Mendy ha disputato la sua ultima gara ufficiale prima del Mondiale in Qatar. Nel frattempo, complice anche il suddetto stop, il tecnico dei londinesi Graham Potter ha lanciato titolare Kepa. Destinato a prendersi la maglia da titolare anche quando il senegalese sarà tornato a disposizione. L’estremo difensore africano non rientra esattamente nei piani dei Blues, che ora pensano di inserirlo in uno scambio che dovrebbe portare il portiere francese del Milan a Stamford Bridge.

Il piano è semplice. Mendy + 30 milioni per il cartellino di Maignan. In una situazione ‘normale’ – ovvero con un Milan qualificato in carrozza per la prossima Champions e con un bilancio in attivo – la proposta non sarebbe nemmeno presa in considerazione. Col pericolo incombente di una clamorosa estromissione dalla competizione europea però, con relativi mancati introiti derivanti dalla stessa – tutto può cambiare. I rossoneri si ritroverebbero con un portiere di sicuro affidamento.E con un ottimo tesoretto da reinvestire sul mercato. Il problema potrebbe risiedere nell’elevato ingaggio di Mendy, abbondantemente fuori dai parametri rossoneri.