Tchouameni porta il bomber da 100 milioni: il Real sorpassa tutti

Il club merengue ha aperto la caccia al grande bomber per la prossima stagione: offerta da capogiro alla big

Nel bel mezzo di una stagione inziata col trionfo in Supercoppa Europea e con una serie di vittorie consecutive che parevano essere preludio ad un’altra annata di grandi successi, il Real Madrid ha scoperto di avere un’insospettabile problema in zona gol. Con delle rilevanti eccezioni – vedi la cinquina rifilata al Liverpool ad Anfiled in Champions League – spesso le Merengues sono rimaste all’asciutto. Il problema della dipendenza dai gol di Karim Benzema è tutt’altro che superato.

Al di là del fatto che il bomber franco-algerino abbia il contratto in scadenza nel prossimo giugno, la carta d’identità del transalpino dice 35. Che saranno 36 il prossimo anno. Svanito forse per sempre il sogno Kylian Mbappé, la Casa Blanca è sempre a caccia del grande bomber che possa infiammare il pubblico del Bernabeu. E sostituire – o affiancare, con una buona dose di inventiva tattica – l’attaccante ex Lione nel fronte offensivo madridista.

Parte il super assalto a Kane: il gioiello sul piatto

Ecco che allora, appurate le difficoltà di strappare Dusan Vlahovic alla Juve, il club spagnolo vorrebbe riversare tutte le sue risorse per portare l’assalto ad Harry Kane, il bomber del Tottenham da anni accreditato di un cambio maglia finora mai avvenuto. Gli Spurs chiedono 100 milioni per il centravanti dei Tre Leoni, ma il Real ha altri progetti per convincere il patron Daniel Levy a privarsi del suo capitano.

La strategia di Florentino prevede sì un esborso cash, ma inferiore a quanto chiede il Tottenham. Questo perchè nell’affare il Real vorrebbe inserire Aurelien Tchouameni, il talento francese arrivato la scorsa estate e il cui talento non appare definitivamente sbocciato. Il giovane transalpino, valutato non meno di 60 milioni, consentirebbe alle Merengues di risparmiare oltre la metà del cash chiesto dagli Spurs. Per poi destinare comunque la rimanenza a ricoprire d’oro l’attaccante britannico. La concorrenza, rappresentata da Bayern Monaco e soprattutto da Manchester United, subirebbe così un duro colpo. Col Tottenham comunque già di suo poco propenso a cedere il suo bomber ad una diretta rivale in Premier.