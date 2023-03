Dall’Inter al Milan: il Napoli resta spiazzato

Il mercato francese è sempre nei pensieri del Ds dei partenopei Giuntoli: sul giovane profilo ci sono anche Inter e Milan

Ci sono alcune società che negli utlimi anni si sono specializzate – grazie ad un ottimo lavoro di scouting fatto dai loro uomini mercato – nel fornire futuri big ai top club europei. In special modo in Francia una società rappresenta una sorta di miniera d’oro nella caccia ai nuovi talenti destinati ad essere protagonisti sui palcoscenici di nuove realtà nazionali. Noonchè internazionali. Un club dal quale già Napoli e Milan hanno attinto a piene mani.

Stiamo parlando del Lille, il sodalizio transalpino dal quale i rossoneri hanno messo a segno i colpi Leao e Maignan. E dal quale il Napoli ha preso un certo Victor Osimhen. La spesa francese sarebbe stata anche più abbondante se il Newcastle, nella scorsa estate, non avesse ‘rubato’ al Milan Sven Botman, un profilo che il club meneghino aveva seguito per diverso tempo. Ora, all’alba della prossima sessione estiva di scambi, un altro giocatore dell’inesauribile fucina di talenti della compagine francese è nell’agenda dei Ds delle big d’Italia. Un difensore che recentemente ha subìto un infortunio che lo terrà fuori dal campo fino alla fine della stagione.

Tutti pazzi per Djalò: le milanesi bruciano il Napoli

Stiamo parlando di Tiago Djalò, il centrale difensivo del Lille valutato circa 12 milioni di euro. La rottura del legamento crociato sofferta ad inizio marzo ha compromesso la stagione del lusitano classe 2000, già nel mirino dell’Inter come candidato papabile per il post Skriniar. Ovviamente lo stesso Milan, che ha una sorta di canale preferenziale col Lille, aveva già messo gli occhi sul portoghese, ma nel frattempo un’altra big del nostro calcio ha avviato i suoi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità del possibile affare.

Il Napoli dell’abile Cristiano Giuntoli ha fiutato il possibile colpo. In attesa di capire i reali tempi di recupero del calciatore, i partenopei son impegnati in una manovra di disturbo nei confronti delle due milanesi. Che tuttavia hanno adocchiato per prime il difensore lusitano. Nella possibile lotta a tre per Djalò, la sensazione è che Inter e Milan possano partire, per ora, con un po’ di vantaggio sul club azzurro. Che tuttavia ha dalla sua maggior capacità di movimento in termini di esborso cash.