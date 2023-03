Benzema in Serie A, tutto vero: destinazione clamorosa

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Real Madrid che è intenzionato a rinforzare la rosa in estate, nonostante il futuro di Carlo Ancelotti sia sempre più incerto. Oltre a questo, però, i merengues sono alle prese con i rinnovi contrattuali dei calciatori più importanti della rosa. Tra questi c’è ovviamente il pallone d’oro Karim Benzema, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, al momento, non sembra prendere piede l’ipotesi di un rinnovo. Proprio per questo un club di Serie A sembra muovere i primi passi, anche grazie ad un grande alleato.

La Roma pensa al grande colpo: idea Benzema

Come detto, Karim Benzema molto probabilmente lascerà il Real Madrid al termine della stagione. L’idea di vederlo in Serie A, nonostante i costi relativi all’ingaggio, potrebbe prendere sempre più piede.

Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica, infatti, la Roma starebbe sognando il grande colpo per rinforzare il proprio attacco. I giallorossi dalla prossima stagione vestiranno Adidas, che è anche lo sponsor del bomber francese. Da non sottovalutare il grande rapporto con José Mourinho, che lo ha allenato proprio durante la propria avventura in terra spagnola. Grazie all’aiuto da parte di Adidas, oltre che ovviamente alla cessione di Tammy Abraham, i giallorossi potrebbero provare a regalare il grande colpo alla piazza. L’attuale numero nove capitolino, infatti, sembra destinato a lasciare Roma, con Thiago Pinto pronto a chiedere circa 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Sul classe 1997 c’è il grande interesse della Premier League, con diverse società pronte ad imbastire una trattativa con la Roma per riportarlo in Inghilterra. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con i tifosi giallorossi pronti a sognare Karim Benzema gonfiare la rete dell’Olimpico.