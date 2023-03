Non c’è pace per la Juve: indagine a sorpresa

Continuano a emergere sorprese per la Juventus da parte degli organi di controllo della UEFA. I conti dei bianconeri hanno suscitato alcuni sospetti, rivelati solo oggi

La stagione 2022/23 non è certo un’annata da ricordare per la Juventus di Massimiliano Allegri e per la dirigenza di Torino, che ha potuto concentrarsi molto poco su vicende di campo.

Il caso plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti nel campionato di Serie A sono solo alcuni dei passaggi che hanno travagliato il cammino sportivo dei bianconeri, comunque bravi a rimanere in piedi e risalire posizioni in classifica. La nuova presidenza ha esaminato i conti dello scorso anno e reso nota un’indagine da parte della Uefa, a seguito dell’inchiesta della Consob e della Procura di Torino.

Juventus, bilancio in negativo di 29,5 milioni: spunta l’indagine della UEFA