Rimpiazza Conte e si porta il big: la Serie A è avvisata

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi con largo anticipo sulla riapertura ufficiale: l’erede di Conte dà già spettacolo

Non è un mistero che uno dei protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato sarà Antonio Conte. Un addio scontato quello al Tottenham.

E con lui potrebbe cambiare molto nel club londinese, tra entrata ed uscite che coinvolgeranno diverse grandi squadre del panorama europeo. Un intreccio che, a fine stagione, potrebbe portare un tecnico tedesco alla guida del Tottenham. Julian Nagelsmann da ieri non è più l’allenatore del Bayern Monaco. A rimpiazzarlo alla guida dei bavaresi è Thomas Tuchel che, dopo l’amara esperienza al Chelsea si rimette in gioco tornando in Germania. Un esonero che ha lasciato di stucco, quello di Nagelsmann, che, adesso, potrebbe non attendere a lungo prima di tornare in carreggiata e protagonista in Europa. Perchè a lui pensa proprio il Tottenham che, se non fosse chiaro ormai da tempo, si separerà da Antonio Conte. Le recenti e durissime dichiarazioni dell’allenatore salentino non hanno fatto che acuire una crepa già, probabilmente, insanabile. E l’ex Commissario tecnico è destinato quindi a cercare fortuna altrove, lasciando a scadenza contrattuale la guida degli ‘Spurs’ proprio a Nagelsmann. Il tecnico 35enne starebbe già pianificando le possibili mosse per rilanciare il progetto del club di Levy, ponendo tra i possibili obiettivi proprio uno dei suoi pupilli su cui ha fatto enorme affidamento al Bayern Monaco.

Nagelsmann al Tottenham: super colpo, Serie A ko

Si parla chiaramente di Benjamin Pavard, terzino e all’occorrenza centrale vice campione del Mondo. Il 26enne di Maubeuge è stato e rimane tutt’ora un obiettivo della Serie A, visto che ha annunciato da diversi mesi la voglia di cambiare aria e lasciare il Bayern Monaco.

Il destino, però, difficilmente porterà Pavard in Italia: Juventus, Inter e Milan dovranno farsene una ragione. Perchè Nagelsmann, al Tottenham, punterebbe proprio il talento transalpino per rinforzare la difesa degli ‘Spurs’ che quest’anno hanno faticato enormemente nel non prendere gol. Con l’allenatore tedesco in quel di Londra, Pavard sarebbe allettato dall’avventura in Premier League scartando, di fatto, la pista nostrana. 32 presenze con il Bayern Monaco, 6 reti ed 1 assist vincente per lui in questa stagione, tra campionato e coppe.