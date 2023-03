Cambia agente e vola in Premier: Inzaghi non può nulla

Il big nerazzurro, già al centro di voci di mercato, è protagonista di una mossa che potrebbe risultare decisiva per il suo futuro

Tra addii già messi in preventivo – leggi Milan Skriniar, promesso sposo del PSG – e rinnovi di contratto che, se non arrivassero, comporterebbero il dover salutare altri big a fine stagione – emblematici i casi di Stefan de Vrij e di Edin Dzeko – l’Inter si prepara ad un’estate più bollente del solito sul fronte delle uscite.

Già perchè, come se non bastassero i succitati big, piombano in continuazione, sul tavolo di Marotta, offerte per Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e, da qualche tempo, anche per Andre Onana. Poi ci sarebbe un altro profilo, già accostato a diversi club di Premier League, che a breve potrebbe ufficializzare un importante cambiamento nel suo rapporto lavorativo.

La mossa di Dumfries spiazza i nerazzurri: futuro in Premier?

Secondo quanto riportato dal sito ‘Le Bombe di Vlad‘, Denzel Dumfries, il laterale olandese sul quale le società inglesi avrebbero già messo gli occhi, sarebbe in procinto di cambiare agente. La collaborazione con Rafaela Pimenta, che ha preso in eredità la procura del calciatore dopo la scomparsa di Mino Raiola, sarebbe sul punto di essere interrotta. La nuova società che curerà gli interessi dell’ex PSV sarà la Wasserman Group, che può vantare una sorta di colonia di calciatori nel Manchester City. Akè, Stones, Laporte e Carson sono già profili associati all’azienda in oggetto. Questo non può non mettere in allarme la dirigenza nerazzurra.

La coincidenza, in siffatto momento storico, dell’associazione tra Dumfries e la Wasserman Group sembra anticipatoria di un possibile approdo alla corte di Guardiola del Nazionale Oranje. Già messo nel mirino da Guardiola qualche mese fa, il giocatore potrebbe essere proposto al City dal suo nuovo entourage. L’indizio è di quelli da non trascurare: l’Inter potrebbe dover incassare l’addio di uno dei calciatori con più richieste in sede di mercato. Il tesoretto derivante dalla possibile partenza di Dumfries sarebbe comunque ossigeno per le casse del club di Viale della Liberazione.