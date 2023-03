Dzeko e il messaggio all’Inter: “Non mi fermo”

Edin Dzeko lancia un chiaro messaggio all’Inter: vuole giocare e scrivere la storia del club nerazzurro

Ha da poco compiuto trentasette anni, ma Edin Dzeko di ritiro non vuol neanche sentire parlare. L’attaccante dell’Inter carico in vista dei prossimi impegni.

In scadenza di contratto con l’Inter, Edin Dzeko apre al rinnovo di contratto. Dal ritiro della nazionale bosniaca, il centravanti ex Roma manda messaggi chiari al club nerazzurro di cui veste la maglia dall’estate del 2021.

La certezza è rappresentata dal fatto che, a 37 anni da poco compiuti, Dzeko ha ancora voglia di giocare e far gol: “Se sono ancora qui a 37 anni, significa che ho ancora voglia di giocare. Molti alla mia età si ritirano, ma io non nutro lo stesso desiderio”.

Dzeko e il rinnovo con l’Inter: l’apertura dell’attaccante

Dzeko, in conferenza stampa, ha ricordato che all’Inter “gioco ogni tre giorni, non voglio e non ho bisogno di fermarmi in queste due settimane. Voglio dare il mio contributo alla squadra consentire alla Bosnia di ottenere una storica qualificazione agli Europei”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è intenzionata a proporre un rinnovo per un’altra stagione a Dzeko che, a sua volta, potrebbe restare in nerazzurro per continuare a giocare ad alti livelli.