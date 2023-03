Torna alla Juve con lo scambio: Allegri ringrazia Simeone

Un giocatore da sempre stimato da Allegri potrebbe clamorosamente tornare in bianconero: Simeone spiana la strada allo scambio

Hanno parlato per tanto tempo. Per settimane, forse per mesi, senza addivenire ad alcun accordo. Juve e Ateltico Madrid, già rivali sul mercato negli affari che hanno portato Rodrigo De Paul e Nahuel Molina, obiettivi bianconeri, a Madrid, hanno tentato in tutti i modi di trovare la quadra per il giocatore che la Juve avrebbe potuto riscattare a titolo definitivo ad un prezzo concordato. Peccato che lo sconto, che la Vecchia Signora pensava di poter ottenere, non è mai arrivato.

L’attaccante è così tornato nella Capitale spagnola dove, pur senza incantare, si è difeso con delle cifre personali di tutto rispetto. Solo in Liga sono infatti 10, in 26 presenze, i gol dell’ex giocatore di Chelsea e Real Madrid. Pallino di Allegri da sempre, il bomber potrebbe tornare a Torino la prossima stagione. Il tutto grazie alla fattiva e proficua collaborazione ‘involontaria’ del Cholo Simeone.

McKennie o Zakaria: la Juve mette sul piatto gli esuberi per Morata

Si dà il caso infatti che il tecnico argentino non abbia mai particolarmente amato Alvaro Morata, il profilo di ritorno che tanto piace invece all’allenatore toscano della Juve. Nell’ottica di non voler, anzi di non poter, svendere il calciatore spagnolo a prezzo di saldo, la dirigenza colchonera sta aspettando da tempo la giusta offerta economica per lasciarlo andare. Proprio la Juve potrebbe offrire non una, ma addirittura due alternative, come contropartite tecniche, dalle quali pescare il papabile allo scambio.

Denis Zakaria e Weston McKennie, rispettivamente in prestito al Chelsea e al Leeds, molto probabilmente non verranno riscattati dai club nei quali stanno giocamdo in prestito. Il loro status di esuberi conclamati potrebbe tornar molto utile al club bianconero. Che sa che entrambi sono profili graditi al tecnico degli spagnoli. Ecco allora che il clamoroso ritorno di Morata alla Juve potrebbe concretizzarrsi attraverso la strada dello scambio alla pari con uno dei due centrocampisti ‘di troppo’ alla Continassa…