Colpaccio prenotato: la Juve ‘ringrazia’ McKennie

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta inattesa in attacco: dipende tutto da McKennie, ecco cosa può succedere in estate

Il momento vissuto dalla Juventus non è certamente dei migliori. Se il campo ha visto la recente clamorosa sconfitta contro il Monza, gli affari extracalcistici rischiano di complicare il futuro della ‘Vecchia Signora’.

I 15 punti di penalizzazione per le plusvalenze fittizie rischiano di compromettere quanto di buono raccolto negli ultimi mesi anche se, in casa Juventus, è tempo di valutare le prossime mosse. Soprattutto in sede di calciomercato visto che, da giugno, molto cambierà agli ordini di Allegri. La rosa della Juventus ha mostrato crepe e limiti che vanno colmati: ecco perchè la dirigenza è già al lavoro sulle possibili soluzioni. Chi ha invece salutato la ‘Vecchia Signora’ da poco è Weston McKennie, approdato in Premier League e pronto ad essere protagonista con la maglia del Leeds. Il centrocampista texano è approdato in prestito oneroso (poco più di 1 milione), con un riscatto fissato intorno ai 34 milioni. Una cifra importante che, se dovesse essere confermata, aiuterebbe non poco il club piemontese. Attenzione, però, perchè la Juventus avrebbe intenzione di approfittarne dando l’assalto ad uno dei gioielli del Leeds, già ventilato per i colori bianconeri nei mesi scorsi.

Scambio con il Leeds: la Juventus sfrutta McKennie

Si tratta di quel Wilfried Gnonto che ha stupito con la nazionale di Mancini e che, a soli 19 anni, potrebbe vestirsi di bianconero.

Un talento di grande prospettiva che viene al momento valutato intorno ai 12-13 milioni dal club inglese. In Premier League, fino a questo momento, Gnonto ha collezionato 8 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente e 538′ sul rettangolo verde. La punta classe 2003, schierabile in ogni posizione dell’attacco, sarebbe quindi il jolly perfetto per potenziare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Tutto, dunque, dipenderà dalla decisione del Leeds sul riscatto di Weston McKennie.