Milinkovic finalmente da Allegri: ecco il jolly da 15 milioni

Il calciomercato di riparazione si è concluso da pochi giorni, con le società che hanno avuto l’occasione di rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Una delle società più attive nell’ultimo giorno di mercato è stata la Lazio, che ha regalato a Maurizio Sarri il tanto richiesto terzino sinistro. Parliamo ovviamente di Luca Pellegrini che, dopo aver terminato il prestito all’Eintracht, si è trasferito nella capitale dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Un buon acquisto da parte della dirigenza biancoceleste, che permette al tecnico toscano di avere soluzioni in più nel reparto difensivo. Per un eventuale riscatto, però, la vecchia signora è già pronta a chiedere un vecchio pallino per il proprio centrocampo.

Pellegrini acconto per Milinkovic: La Juventus ci prova

Questa trattativa va a certificare come i rapporti tra il club capitolino e i bianconeri siano ottimi, tanto che la vecchia signora sembra pronta nuovamente a farsi sotto per il vecchio pallino Sergej Milinkovic Savic. L’intenzione della Juventus, è quella di offrire l’intero cartellino di Pellegrini più un conguaglio economico pur di arrivare al gigante serbo. La Lazio, quindi, potrebbe prendere in considerazione questa offerta, visto anche il contratto in scadenza nel 2024 del numero 21. Il rinnovo in biancoceleste, infatti, sembra sempre più complicato, anche se il presidente Lotito ha tutta l’intenzione di provarci. Ovviamente dipenderà dalla permanenza in Serie A della Juventus, viste le sanzioni più severe che potrebbero arrivare. La sensazione è che, grazie a Pellegrini, il futuro di Sergej Milinkovic Savic potrebbe essere a tinte bianconere.