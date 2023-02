Pogba bocciato: nome a sorpresa per il nuovo centrocampista della Juventus

La Juventus, viste le condizioni di Pogba, potrebbe puntare per il centrocampo sul nome di Geoffrey Kondogbia, mediano dell’Atletico Madrid: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, fra pochi minuti, sfiderà la Lazio di Maurizio Sarri in occasione del quarto di finale di Coppa Italia.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta decisamente pesante allo Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino, devono cercare riscatto ancora una volta a Torino contro i biancocelesti, senza dubbio una delle squadre più in forma del momento nonostante il pareggio interno maturato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell’ultimo turno del campionato italiano di Serie A. La Juventus, che sta avendo una serie di problemi non legata al rettangolo verde decisamente non di poco conto, deve tenere d’occhio anche la situazione di Paul Pogba che, col passare dei mesi, sta diventando sempre più preoccupante. Il centrocampista francese infatti non ha ancora disputato una gara ufficiale con la Vecchia Signora e, nelle ultime ore, ha avuto un nuovo problema fisico che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’, una vera e propria Via Crucis per l’ex Manchester United che, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe essere sostituito dalla Juventus con un nome nuovo.

Calciomercato Juventus, un nome nuovo per il dopo Pogba

Difficilmente, salvo ribaltoni, la Juventus potrebbe voler continuare a puntare su Paul Pogba che ormai è un vero e proprio caso alla Continassa. I bianconeri, salvo il discorso societario e quelle che saranno le decisioni della giustizia sportiva e di quella ordinaria, potrebbero andare sul nome di Geoffrey Kondogbia, ex flop dell’Inter e ora all’Atletico Madrid.

Il giocatore francese, valutato circa 20 milioni di euro, è in scadenza di contratto nel 2024 e la Vecchia Signora potrebbe prenderlo a prezzo di costo la prossima estate, molto starà poi alla volontà del calciatore e, soprattutto, alla disponibilità economica della Vecchia Signora per offrire una proposta d’ingaggio all’altezza delle richieste del giocatore esploso con la maglia del Monaco.