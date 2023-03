Dalla Francia l’erede di Skriniar: lo ‘manda’ Tudor

L’Inter potrebbe fare un pensierino a Leonardo Balerdi: difensore classe ’99, potrebbe essere l’erede ideale di Milan Skriniar

Un assist da Igor Tudor per la difesa dell’Inter: il club nerazzurro potrebbe fare un pensierino a Leonardo Balerdi, difensore italo-argentino di proprietà del Marsiglia.

Un nuovo nome per la difesa dell’Inter: il club nerazzurro è al lavoro per trovare il sostituto di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain. La soluzione low cost potrebbe arrivare dalla Francia, in particolar modo dall’Olympique Marsiglia di Igor Tudor.

Si tratta di Leonardo Balerdi, classe ’99 argentino, di passaporto italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha vestito la maglia del Borussia Dormtund prima di approdare in Francia.

Calciomercato Inter, ecco Balerdi per il post Skriniar

Trentasei gettoni di presenza, un gol e un assist in questa stagione tra campionato e coppe, Leonardo Balerdi potrebbe essere l’erede di Milan Skriniar.

Ancora giovane e con passaporto italiano, ha altri tre anni di contratto con il Marsiglia che potrebbe lasciarlo partire per una cifra che oscilla tra i 18 e i 20 milioni di euro.