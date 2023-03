Conte, ancora polemiche: la dichiarazione spiazza tutti

Antonio Conte, continuano le polemiche dopo il suo esonero dal Tottenham: arriva una dichiarazione che spiazza tutti

La fine dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sta portando con sè diverse voci di mercato e soprattutto polemiche, queste ultime sono legate in particolare alle dichiarazioni fatte dal tecnico sul club londinese e non solo: ad alimentare altre discussioni in questi ultimi giorni sono le parole di un calciatore le quali hanno spiazzato tutti.

Antonio Conte da ormai pochi giorni è tornato ad essere svincolato e libero di firmare con un nuovo club. Il tecnico salentino ha infatti chiuso anzitempo la sua avventura con il Tottenham, o per meglio dire è stato esonerato dal club londinese durante l’ultima pausa per le nazionali. La storia tra l’ex Inter e gli Spurs ha vissuto durante questa ultima stagione diverse momenti critici, culminati con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan e con le seguenti critiche che Conte ha rivolto proprio al club, accusato di non avere la mentalità vincente necessaria per alzare trofei. Dopo le tante polemiche delle ultime ore è arrivata una dichiarazione che ha però sorpreso tutti: a farla è proprio uno dei calciatori del club inglese.

Il calciatore si schiera: ecco le sue parole dal ritiro della nazionale

Una delle caratteristiche che ha reso Conte un allenatore tanto stimato ed apprezzato, oltre che vincente, in questi ultimi anni è senza dubbio la sua capacità di entrare in grande sintonia con i calciatori. Il tecnico salentino è sempre riuscito a far rendere al massimo tantissimi giocatori, non ultimo Romelu Lukaku che proprio sotto la guida dell’ex allenatore dell’Inter ha vissuto la sua miglior stagione in carriera.

Anche agli Spurs Conte ha saputo valorizzare alcuni calciatori, come ad esmepio Kulusevski, il quale dopo l’esperienza altalenante alla Juventus sembra essere rinato in Premier League. Tra coloro che anche grazie al tecnico italiano hanno avuto un miglioramento delle proprie prestazioni c’è anche Heung Min Son: il coreano si è esposto sull’addio di Conte e le sue parole hanno sorpreso tutti.

Dal ritiro con la sua Corea del Sud il numero 7 degli Spurs si è espresso sul recente esonero del suo ormai ex allenatore e lo ha fatto in questi termini: “È un allenatore di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme”. Son ha così dichiarato di essere dispiaciuto per l’addio di Conte, aggiungendo che rimarrà un suo tifoso per il futuro. Affermazioni queste che sembrano andare in controtendenza rispetto alle tante polemiche che hanno coinvolto il tecnico in questi giorni. Il coreano non si è però solo limitato a dirsi rattristato per l’esonero, ma si è persino incolpato per questo.

Rispetto alla passata stagione, chiusa con 23 gol in Premier League, Son sta rendendo al di sotto delle aspettative: “Avrei dovuto fare meglio. Mi sento responsabile per la sua partenza perchè non ho aiutato molto la squadra”. Son si è nuovamente mostrato un giocatore molto umile quindi, ma soprattutto ha voluto schierarsi dalla parte di Conte, un gesto da non sottovalutare in questo momento è che potrebbe servire al tecnico come ulteriore ‘biglietto da visita’ per la sua prossima avventura.