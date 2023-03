Inter, è fatta per il rinnovo: si attende solo l’annuncio

Settimane intense in casa Inter anche per quanto riguarda la situazione contrattuale per i vari big: ormai ci siamo, manca l’annuncio ufficiale

L’Inter continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato. Da monitorare attentamente la situazione dei rinnovi contrattuali dei big nerazzurri, che stanno discutendo il futuro con il loro entourage. La società milanese vorrebbe fare l’annuncio già nelle prossime ore.

Tanti calciatori dell’Inter starebbero così pensando di continuare la loro avventura in maglia nerazzurra. La dirigenza milanese è al lavoro per formulare le migliori offerte ai big presenti nella rosa di Simone Inzaghi. Da Stefan de Vrij ad Alessandro Bastoni passando per i vari Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko: per qualcuno, però, la situazione è ancora in fase di stallo. Da monitorare attentamente anche il futuro dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che non sta attraversando un ottimo momento con ben nove sconfitte collezionate in Serie A. L’obiettivo primario della compagine nerazzurra è la qualificazione alla prossima Champions League dopo lo Scudetto sfumato per il secondo anno di fila.

In caso di fallimento totale, la dirigenza milanese potrebbe optare per il ritorno a Milano di Antonio Conte, esonerato nelle ultime ore dal Tottenham. L’allenatore leccese ha lasciato un ottimo ricordo con il trionfo dello Scudetto, grazie ad una cavalcata entusiasmante che ha portato la firma, in particolar modo, di Romelu Lukaku. Ad oggi, tuttavia, rappresenta solo una ‘suggestione’. Per l’eventuale eredità di Inzaghi, il nome più caldo rimane infatti quello di Thiago Motta.

Inter, accordo per il rinnovo di Calhanoglu: i dettagli

Novità importanti per Calhanoglu. Il centrocampista turco, impegnato con la propria Nazionale, ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare: a breve è atteso il responso della risonanza, con il CT della Turchia che ha parlato di “stiramento all’inguine”.

Il centrocampista turco dell’Inter, Hakan Calhanoglu, continuerà la sua avventura in maglia nerazzurra fino al 2027: mancha soltanto l’annuncio dopo i dialoghi avvenuti nelle ultime settimane. Quello attuale è in scadenza nel 2024, ma ora arriverà il prolungamento di tre anni con annesso aumento di stipendio a 6 milioni di euro a stagione. L’Inter vuole rinnovare anche il contratto di Edin Dzeko, accordo possibile su base annuale con ingaggio al ribasso sui 3,5-4 milioni. Novità importanti a Milano con numerosi contatti in corso per sistemare la situazione rinnovi. L’Inter vorrebbe blindare i suoi migliori giocatori per pensare poi a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ancora in forte dubbio per la prossima stagione.