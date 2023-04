Clamoroso Abraham: via dalla Roma ma resta in Serie A

L’attaccante inglese potrebbe lasciare a sorpresa il club giallorosso per una nuova avventura suggestiva: resterebbe così con una maglia prestigiosa

Novità importanti in casa Roma anche per quanto riguarda il futuro dell’attaccante inglese, Tammy Abraham, che non sta attraversando un ottimo momento di forma a livello personale. Rispetto alla scorsa stagione ha realizzato pochi gol dando il proprio contributo soprattutto in fase di non possesso: in estate le cose potrebbero cambiare per dire subito addio dopo due stagioni con la maglia giallorossa.

Cresciuto calcisticamente nel Chelsea, nella scorsa stagione l’attaccante inglese è sbarcato in Serie A sposando il progetto della Roma dopo una lunga telefonata con l’allenatore portoghese José Mourinho che l’ha accolto alla grande nella Capitale. Al suo primo anno in Italia è arrivato subito l’exploit realizzando ben 17 gol in Serie A per arrivare a 27 marcature complessive. Un bottino opposto rispetto a quest’anno con sei gol realizzati in massima serie italiana. Ai microfoni del portale inglese FourFourTwo Abraham si è soffermato anche a parlare del suo futuro con un possibile ritorno al Chelsea: “Mai dire mai, ma voglio concentrarmi ora sulla Roma per finire alla grande”.

Roma, Abraham verso l’addio: assalto della big di Serie A

Le prossime settimane saranno così decisive per decifrare al meglio il futuro dell’attaccante inglese che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Una voglia di cambiare aria per potersi esprimere al meglio dopo una stagione vissuta tra pochi alti e tanti bassi. Abraham vuole continuare a lasciare il segno in Serie A con un nuovo progetto interessante della big d’Italia. A breve potrebbero arrivare così novità importanti per la sua prossima squadra con un tweet significativo pubblicato nelle ultime ore.

Come svelato dall’esperto di calciomercato sul suo profilo Twitter, Ekrem Konur, Abraham sarebbe finito anche nel mirino del Milan come rimpiazzo dell’ex Liverpool Divock Origi, un acquisto al momento sbagliatissimo. Il centravanti belga è stato martoriato da numerosi infortuni rimediati in stagione senza poter dare il suo contributo. La dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per arrivare all’attaccante inglese per rinforzare il reparto offensivo del Milan anche vedendo la situazione Ibrahimovic, di nuovo ai box per infortunio dopo la chiamata in Nazionale. I rossoneri hanno bisogno di forze fresche in vista della prossima stagione: Abraham è il nome nuovo per il futuro per Stefano Pioli.